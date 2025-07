Hill zwaar teleurgesteld in Verstappen: "Daar zou je toch geld op inzetten?"

Oud-coureur Damon Hill is zwaar teleurgesteld in Max Verstappen. De oud-wereldkampioen had afgelopen weekend veel meer van de Nederlander verwacht. Verstappen kwam niet verder dan de vierde plek en daar heeft Hill een duidelijke mening over.

Max Verstappen won de sprintrace in België en daarom hadden veel fans en analisten hoge verwachtingen voor de Red Bull-coureur, en dat gold ook voor Damon Hill. Het mocht echter niet baten en de Nederlander finishte op de vierde plek in Spa.

Slechte race

De Grand Prix van België begon maar liefst anderhalf uur later dan gepland. Damon Hill had niet verwacht dat de viervoudig wereldkampioen maar achter de Ferrari van Charles Leclerc zou blijven hangen. Dus eindigde de Nederlander achter Leclerc op de vierde plek.

Een ontevreden Hill gaat eerst in op de prestaties van Charles Leclerc: "Hij kon de Red Bull wel voorblijven. En dat was een Red Bull met upgrades en met Max Verstappen achter het stuur op Spa. Je zou er toch echt geld op inzetten dat Max hem inhaalt, nietwaar?", aldus de wereldkampioen van 1996 in de Chequered Flag-podcast.

Hogere verwachting

"Hij heeft daar fantastisch werk geleverd in de Ferrari. Hij kan die auto gebruiken om Max voor te blijven." Dan gaat hij nog kort in op de race van Verstappen. "Zeer teleurstellend, de performance van Max Verstappen. We hadden meer verwacht, nietwaar?", aldus de Brit op een toon die doet vermoeden dat hij het met een knipoog zegt.

Max Verstappen staat nog steeds derde achter de McLaren-coureurs, maar die zijn weer uitgelopen op de Nederlander. Het verschil in punten is nu 81 en 65 punten achter Oscar Piastri en Lando Norris. Max Verstappen wist wel de sprintrace te winnen, maar de McLaren-coureurs eindigden op plek twee en drie, dus hielden het heel dichtbij de Nederlander. Komend weekend start de Formule 1 in Hongarije.