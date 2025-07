FIA deelt nieuwe starttijd voor Belgische Grand Prix

De FIA heeft groen licht gegeven voor het starten van de Belgische Grand Prix. De race werd na de formatieronde stilgelegd vanwege zware regenval. Nu lijkt het er alsnog op dat er een race gaat komen, en de kans is aanwezig dat de hele racetijd wordt afgewerkt.

Na de formatieronde werd de Belgische Grand Prix gestopt. Door de zware regenval werd er niet gereden en was het zicht te slecht om te rijden. Rond 16:00 werd het droog, en kon de medical car de baan op voor een rondje. De FIA zag toen geen problemen meer, en om 16:20 gaat de race eindelijk van start.

Zware regenval

Het was de bedoeling dat de Grand Prix om 15:00 van start zou gaan. Op het moment dat de coureurs vertrokken voor de formatieronde, kwam het echt met bakken uit de hemel. De FIA greep in, en er werd met de rode vlag gezwaaid. De coureurs verzamelden zich in de pitlane, en het lange wachten begon. De fans op de tribunes zorgden voor een goede sfeer, en rond 16:00 gaf de FIA groen licht om de racen te gaan starten.

Klok nog niet gaan lopen

De FIA liet weten dat de race nog niet officieel was gestart, en dat betekent dat de drie uur klok nog niet is gaan lopen. Hierdoor is de kans groot dat de volledige Grand Prix gewoon wordt verreden. Lando Norris start de race vanaf de pole position, hij deelt de eerste startrij met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

Verstappen op P4

Max Verstappen start de race vanaf de vierde plaats, hij deelt de tweede startrij met de Ferrari van Charles Leclerc. Vier coureurs zullen de race vanuit de pitlane gaan starten, omdat hun teams onder de parc fermé-regels wijzigingen hebben doorgevoerd. Het gaat hier om Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en Fernando Alonso.