Trotse Norris neemt revanche en bidt voor droge race

Lando Norris reed vandaag een geweldige kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Britse McLaren-coureur vond veel snelheid, en dat resulteerde in een sterke pole position. Met een grote grijns nam hij de felicitaties in ontvangst, maar liet hij ook doorschemeren dat hij hoopt dat het morgen droog blijft.

Na een derde plaats in de sprintrace van eerder vandaag, kwam deze pole position Norris goed uit. De Brit wil een gooi doen naar de wereldtitel, en hiermee zet hij zijn teamgenoot én titelrivaal Oscar Piastri iets meer onder druk. Ze staan morgen samen op de eerste startrij, en dat kan voor een interessante wedstrijd gaan zorgen.

Sportieve revanche

Norris maakte na afloop een tevreden indruk. Met een kleine grijns op zijn gezicht nam hij de felicitaties van interviewer van dienst Nico Rosberg in ontvangst. "Het was een prima rondje, dus ik ben er blij mee. Iedereen maakte zich na gisteren veel zorgen, maar ik zat er niet eens zo ver achter. We hadden gewoon een paar kleine probleempjes."

"Ik had na gisteren dus best wat vertrouwen, en na vanochtend ook, dus het was fijn om te zien dat ik weer aan de top terecht kon komen. Die drie tienden is gewoon slipstream, en niet dat je als eerste de pitlane uitkomt, dus het was niets waar ik me zorgen over hoefde te maken. Mensen houden ervan om ergens iets groots van te maken, maar het voelde goed."

Liever geen regenrace

Norris heeft het gevoel dat hij het hele weekend al vliegt, maar hij hoopt dat hij morgen niet gaat drijven. Hij zit niet per se te wachten op een regenrace: "Om eerlijk te zijn, ik heb liever dat het droog blijft. Volgens mij heeft het hier de afgelopen tien jaar al geregend, dus het zou fijn zijn om een droge zondag te hebben. Maar het maakt me niet uit of het droog blijft, of ergens halverwege gaat regenen. Dat is normaal hier, dus ik heb zin in een leuke race."