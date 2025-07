Oscar Piastri start morgen vanaf P2 in Spa. De Australiër heeft vandaag in de kwalificatie de tweede tijd gereden, achter zijn teamgenoot. De McLaren-coureur wist vanochtend vanaf pole te starten tijdens de sprintrace, maar mag het morgen niet opnieuw proberen tijdens de Grand Prix van België.

Oscar Piastri vertelt over zijn kwalificatie tegen Nico Rosberg, die de interviewer van dien is. De Australiër vertelt dat hij niet heel tevreden is met zijn kwalificatie op Spa-Francorchamps.

Ontevreden

Op de vraag of Piastri teleurgesteld is over zijn kwalificatie, antwoordt hij: "Een beetje teleurstellend. Ja. De tweede ronde verliep heel goed, maar ja, ik maakte een klein foutje in bocht 14 en verloor veel tijd. Dus ja, ik ben teleurgesteld. Ik had het gevoel dat de auto weer erg goed was, maar er waren prima marges."

"Dus ja, het is duidelijk geen slechte startpositie, maar ik denk dat er meer in zat, wat altijd teleurstellend is", zo vertelt Piastri tegenover Rosberg. Piastri startte achter zijn teamgenoot en kwam minder dan een tiende tekort vergeleken met Lando Norris.

Lando Norris

Rosberg vroeg aan Piastri of zijn teamgenoot Lando Norris veel heeft afgekeken bij Piastri. Norris verbetert zichzelf dit weekend, maar Piastri weet niet waar dat door komt: "Ik weet het niet. Ik bedoel, ik denk dat we een goed team vormen en dat we elk weekend veel van elkaar leren. En ja, dat is wat ons zo'n goed team maakt, maar het maakt het ook lastig als je tegen elkaar moet vechten. Dus ja, ik weet het niet."

"Maar ik heb het gevoel dat ik het vandaag oké heb gedaan. Ik heb het alleen niet helemaal goed gedaan toen het erop aankwam. En ja, dat is een beetje jammer." Oscar Piastri start voor de zesde keer dit seizoen achter Norris.

Regenrace

Morgen gaat het hard regenen in Spa en Nico Rosberg vroeg aan Piastri of hij voorbereid was op het slechte weer: "Ja. Ik bedoel, na de sprint mikte ik op plek twee. Dus nee. Ik weet niet wat het weer morgen gaat brengen. Ik denk dat het heel anders zal zijn. Dus we wachten af wat we krijgen."

Oscar Piastri staat in het wereldkampioenschap eerste en leidt zijn teamgenoot Lando Norris met negen punten.