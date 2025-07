Jack Plooij: "Verstappen heeft de wereldtitel uit zijn hoofd gezet"

Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar een goed resultaat in de Belgische Grand Prix. De Nederlander beschikt met zijn Red Bull niet over de snelste bolide, maar het circuit van Spa-Francorchamps ligt hem wel. Volgens Jack Plooij heeft Verstappen het wereldkampioenschap allang uit zijn hoofd gezet.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een onrustige periode achter de rug. Teambaas Christian Horner werd ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies. De Fransman is dit weekend voor het eerst als Red Bull-teambaas aanwezig op het circuit, en hij zag Verstappen de tweede tijd noteren in de sprint kwalificatie. Alleen McLaren-coureur Oscar Piastri was sneller.

Het vertrek van Horner was hét onderwerp van gesprek, maar volgens de betrokkenen heeft het kamp Verstappen daar niets mee te maken. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij stelt op Radio 538 dat het anders ligt: "Hij heeft er geen inspraak in gehad, maar zijn management wel. Absoluut."

Rol van de Verstappens?

Als er wordt gesuggereerd dat Jos Verstappen met zijn vuist op tafel heeft geslagen, gaat Plooij daar op in: "We hebben het er in de afgelopen maanden uitgebreid over gehad, er is natuurlijk zoveel gebeurd binnen dat team. En nu is er eindelijk rust. En dat vind ik ontzettend fijn, want dan kunnen ze lekker gaan racen, en dat is ook wat Max graag wil."

"Elk weekend naar het circuit toe gaan en proberen te winnen. Hij heeft het wereldkampioenschap voor dit jaar al uit zijn hoofd gezet, en hij wil gewoon elk weekend proberen te winnen. Dat gaan ze nu lekker weer doen, dat is altijd wat hij graag wilde. Gewoon lekker racen, en winnen!"

Complimenten voor Mekies

Als Plooij wordt gevraagd naar Mekies, komt hij superlatieven te kort: "Dat is een ongelooflijk lieve, aardige gast. Dat kan nog wel eens zijn valkuil zijn. Maar hij heeft zoveel ervaring, hij heeft bij Ferrari en de FIA gewerkt. Als je de slangenkuilen van Ferrari en de FIA overleefd, dan ben je wel een goede."