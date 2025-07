Wolff geeft ontslagen Horner trap na: "Hij was goed voor het entertainment"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft voor het eerst gereageerd op het ontslag van zijn Red Bull-collega Christian Horner. Wolff stelt dat hij Horner op een bepaalde manier wel gaat missen, maar hij ontkent dat hij te maken heeft met het besluit.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix de laan uitgestuurd door Red Bull. Na twintig jaar trouwe dienst mocht hij zijn spullen pakken, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies. Voor veel mensen kwam het vertrek van Horner als een verrassing, en in de paddock in Spa kunnen ze hier voor het eerst uitgebreid op reageren.

Gaat Wolff Horner missen?

Na afloop van de eerste vrije training werd Wolff door Sky Sports gevraagd of hij Horner gaat missen: "Op een bepaalde manier wel, ja. Hij was één van de hoofdrolspelers. Hij was een controversieel en polariserend, en hij was zeker niet soft. Dat was goed voor het entertainment, en vanuit dat perspectief zal hij worden gemist. Zijn track record spreekt voor zichzelf."

FIA

Grappend stelde Wolff dat hij hoopt dat Horner geen functie gaat aannemen bij autosportfederatie FIA: "Ik denk niet dat hij voor altijd is vertrokken, hij kan zomaar terugkeren in een andere functie. Ik moet voorzichtig zijn, hij kan opduiken bij de FIA, en dan zit ik in de shit!"

Wat was de rol van Wolff?

In de afgelopen dagen werd er druk gespeculeerd over Horners ontslag. Er werd ook gesteld dat Mercedes op een bepaalde manier te maken had met het ontslag. Dat klopt volgens Wolff niet: "Nee. Er speelt bij Red Bull waarschijnlijk meer op de achtergrond waar wij geen weet van hebben."

"Kijkend naar de coureurs, dan moet ik vanuit mijn positie als teambaas van Mercedes kijken naar wat Max gaat doen in de komende jaren. En dan niet alleen kijken naar volgend jaar."

Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Wolff maakte voorafgaand dit weekend duidelijk dat hij wil vasthouden aan zijn huidige coureurs, maar zijn interesse in Verstappen blijft bestaan.