FIA voert bijzonder experiment uit tijdens Belgische Grand Prix

De Formule 1 en de FIA komen dit weekend op het circuit van Spa-Francorchamps met een speciale pilot. Ze voeren namelijk een opvallende verandering door aan de camera's op de T-bar, wat voor meer duidelijkheid voor de fans moet zorgen.

In de Formule 1-wagens van vandaag de dag zitten de coureurs goed verstopt. Om de coureurs van hun teamgenoten te onderscheiden kan er worden gekeken naar de helmen, de startnummers en de kleuren van de camera's op de T-bar. Voor de doorgewinterde fan is dit een makkie, maar voor de andere fans is dit veel lastiger. De FIA en de Formule 1 willen hier echter meer duidelijkheid creëren.

Speciale test

Dit weekend voeren de Formule 1 en de FIA dan ook een speciale test uit. Op de camera's op de T-bar zullen namelijk stickers worden geplaatst met de afkortingen van de coureurs. Het gaat hier om de afkortingen die ook worden gebruikt in de TV-uitzendingen en in de livetiming. Max Verstappen is daar bijvoorbeeld te herkennen aan de afkorting 'VER'.

Eerdere veranderingen

De Formule 1 probeerde eerder al voor meer punten van herkenning te zorgen voor de fans. Zo werd er in 2017 besloten dat de teams grote startnummers op de auto's moesten plaatsen, waardoor de fans beter konden zien welke coureur in welke auto zat. Daarnaast moet ook de naam van de coureur zichtbaar zijn op de auto, al zijn deze veel kleiner te zien op de rand van de cockpit.

Veel onduidelijkheid

Of het experiment in Spa positief moet uitpakken, moet nog blijken. De wagens bereiken op het Belgische circuit immers hoge snelheden, waardoor het voor de fans naast de baan lastiger is om te kunnen lezen wat er op de auto's staat. Voor de sport is het in ieder geval een nieuwe poging om de fans beter aan de sport te binden.