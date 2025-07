Dit zijn de eerste plannen van FIA-presidentskandidaat Tim Mayer

Voormalig steward Tim Mayer wil FIA-president worden. Mayer heeft al zijn eerste plan paraat staan. Hij belooft namelijk de democratie binnen de Formule 1 te herstellen. De namen van zijn teamleden ontbreken echter nog.

Eerder deze maand kondigde Tim Mayer aan dat hij het wil gaan opnemen tegen huidig FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Ben Sulayem had Tim Mayer ontslagen als steward en nu wil Mayer een comeback maken tegen Ben Sulayem.

Geen wraak

Toch zit er geen wraak achter de deelname van Mayer. In het manifest van Mayer is te lezen: "Onze missie is om de leden een overtuigend alternatief te bieden voor het huidige FIA-leiderschap… met als doel de ambities van de FIA op een ethische en doeltreffende wijze uit te voeren."

Mayer heeft bij zijn lancering meer plannen bekend gemaakt. Hij spreekt ook over "de illusie van vooruitgang en de illusie van leiderschap". Dat zijn manifest krachtige taal bevat is dus ook niet gek. In de opeenvolgende slide vertelt Mayer in een bijzonder rommelige presentatie: "FIA Governance wordt wereldwijd consequent als SLECHT EN DALEND beoordeeld." Het doel: de FIA moet tegen 2028 behoren tot "de top 20% van bestuursorganen op basis van wereldwijd erkende criteria".

Transformatie

Mayer wil een complete transformatie ondergaan met de FIA: De "transformatie van een controlerende cultuur naar een dienstverlenende cultuur" wordt uitgewerkt aan de hand van diverse mijlpalen. Hij wil gelijk de presidentiële excessen terugdraaien. Hij wil gewoon minder te zeggen hebben als president dan Ben Sulayem nu doet.

“In geen enkele organisatie ter wereld zou het toegestaan moeten zijn dat toezichthouders, die zijn gekozen om toezicht te houden op het bestuur, door datzelfde bestuur kunnen worden ontslagen”, zo staat in het manifest.

Minder voordelen

Tim Mayer wil minder voordelen voor zichzelf hebben: "Schaf statuten af die bedoeld zijn om de zittende president te bevoordelen." Mayer wil er dus meer zijn voor de mensen dan voor zichzelf.