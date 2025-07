FIA wil teamstructuur Red Bull dwarsbomen met nieuwe regels

Het is geen geheim dat de nauwe samenwerking tussen Red Bull Racing en Racing Bulls een doorn in het oog is van meerdere teams. Ook bij de FIA kennen ze deze kritieken, en het lijkt er sterk op dat ze hier nieuwe regels voor gaan invoeren.

Red Bull Racing en Racing Bulls zijn allebei eigendom van het Red Bull-concern. Beide teams opereren onafhankelijk van elkaar, al worden de coureurs soms naar elkaar geschoven. Daarnaast werd Laurent Mekies twee weken terug van Racing Bulls naar Red Bull geschoven. Het zorgt voor ontevredenheid bij de concurrentie, en vooral McLaren-CEO Zak Brown is regelmatig kritisch op deze concurrentie.

Opvallende nieuwe regels

Volgens The Race is de FIA bezig met het ontwikkelen van nieuwe regels om de te nauwe banden tussen A- en B-teams aan te pakken. Aangezien er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, zou dit voor de FIA het perfecte moment zijn om ook naar dit soort zaken te kijken.

Volgens The Race denkt de FIA erover na om een verandering door te voeren aan de operationele regels. Het gaat om sectie F, en daarin moeten striktere regels komen te staan over hoe teams met elkaar kunnen samenwerken.

FIA verklaart plannen

Single-seater directeur van de FIA Nikolas Tombazis legt de situatie uit bij The Race: "We werken eraan duidelijker te maken hoe teams, laten we ze A- en B-teams noemen, opereren. Dit gaat om het invoeren van bepalingen die voorkomen dat teams die een nauwe samenwerking hebben, elkaar kunnen helpen."

"We gaan wat bepalingen doorvoeren op het gebied van IT, om ervoor te zorgen dat de IT-systemen gescheiden van elkaar zijn, zodat ze geen zaken zoals ontwerpen of iets dergelijks met elkaar kunnen gaan delen. En er zal ook een fysieke scheiding komen, en welke details moeten worden nageleefd."