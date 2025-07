Zandvoort reageert woedend na overstromingen: "Nepnieuws!"

Hevige regenval zorgde eerder deze week voor plaatselijke overstromingen in Zandvoort. Ook het circuit werd getroffen, zo bleek uit een foto die snel rondging op het internet. Het circuit zelf ontkent dat de baan beschadigd is geraakt, en in een fel statement spreken ze zelfs van 'nepnieuws'.

Op maandag trokken er een aantal felle regenbuien over Nederland. In Zandvoort waren er een aantal straten overstroomd, en stonden de toegangswegen naar het circuit ook onder water. Hierdoor kon een test van een studententeam niet doorgaan. Ook werd er een foto gedeeld waarop te zien was dat het water voor de nodige chaos had gezorgd.

Opvallende foto

Op de foto was te zien dat er een soort scheur was ontstaan in een grindbak, waar water over naar de baan liep. Het leek erop dat er een beetje schade was aan de grindbak, maar of er eventuele problemen waren met het asfalt was onduidelijk. Op dinsdag stuurden de F1 Academy-coureurs hun wagen de baan op voor een testdag, dus de schade leek mee te vallen.

Nepnieuws

Het circuit zelf kwam met een bijzonder fel statement naar buiten op Instagram: "De zware van regen van gisteren heeft voor nepnieuws over zware schade aan het circuit gezorgd. Vanochtend vroeg heeft ons team de hele baan geïnspecteerd. Er was wel wat zand en water te zien op het circuit, maar dit werd netjes opgeruimd. De baan is droog, schoon en honderd procent klaar voor races."

Dutch Grand Prix

De test van de F1 Academy ging dan ook door, en ook aankomend weekend zijn er weer auto's op het circuit te vinden. Dan wordt er onder meer met Caterhams geracet, en komt ook de Britse Formule 4 in actie. Daarna gaat de focus van de organisatie vol op de Formule 1, aangezien de Dutch Grand Prix eind augustus op de planning staat.