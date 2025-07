Heftige regen zorgt voor schade aan Circuit Zandvoort

Nederland werd vandaag geteisterd door een aantal felle regenbuien. Op sommige plekken in het land was de regenval zeer hevig, en dat zorgde ook voor problemen in Zandvoort. Een test voor een studententeam met een waterstofauto ging niet door, terwijl ook de baan zelf onder water stond.

In Zandvoort vielen er vandaag een aantal felle buien. Het zorgde voor overstromingen in het centrum van Zandvoort, waardoor er in de straten zo'n 40 tot 50 centimeter water stond. Het zorgde voor de nodige chaos, en ook het circuit werd getroffen. Op een foto die rondgaat op sociale media is te zien hoe er een soort modderstroom over het circuit trekt.

Circuit niet bereikbaar

NH Nieuws meldt dat de toegangswegen naar het circuit onder water stonden. Hierdoor was de baan onbereikbaar, en dat betekende dat een speciale testrit met een racewagen op waterstof niet door kon gaan. Het ging om een studententeam van de TU Delft, die wilden testen met hun racewagen.

Veel meer schade

Maar het lijkt erop dat niet alleen de toegangswegen werden getroffen, maar ook het circuit zelf. Op sociale media werd een foto gepost waarop te zien was dat er zeer veel water in het gras van de laatste sector ligt. Dat is niet het enige, want er is ook te zien dat er een gat is geslagen in de grindbak.

Modderstroom

Te zien is dat er een soort modderstroom over het circuit stroomt, wat ook voor schade aan de baan zelf kan hebben gezorgd. Of dat het geval is, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt er niet op dat het voor extreem grote problemen gaat zorgen, de Formule 1 arriveert immers pas over anderhalve maand op het circuit in de Noord-Hollandse duinen.

Of er nog meer schade is aan het circuit, is niet helemaal duidelijk. De regen zorgde in ieder geval voor de nodige chaos rondom het circuit.