Schumacher krijgt steun uit onverwachte hoek bij F1-comeback

Het team van Cadillac voert gesprekken met kandidaten om volgend jaar voor hen te rijden. Eén van de coureurs die aast op het Cadillac-stoeltje is Mick Schumacher. De Duitser aast op een Formule 1-comeback, en hij krijgt steun vanuit onverwachte hoek.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Dit was geen groot succes, want Schumacher reed veel schade. Zijn crashes zorgden voor interne kritiek, eind 2022 werd duidelijk dat zijn contract niet werd verlengd. Hij werd reservecoureur bij Mercedes, en besloot zich voor dit jaar volledig te richten op zijn WEC-avontuur bij het team van Alpine.

Het is geen geheim dat Schumacher graag wil terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Hij voert gesprekken met Cadillac, en hij hoopt hier zijn comeback te kunnen maken. Hij is echter niet de enige coureur die in verband wordt gebracht met het team. Ook de namen van Valtteri Bottas, Sergio Perez, Guanyu Zhou en Felipe Drugovich worden genoemd.

Steun van Steiner

Schumacher krijgt steun vanuit opvallende hoek. Günther Steiner was als Haas-teambaas kritisch op de Duitser, maar nu steunt hij zijn comebackplannen in gesprek met RTL: "Ik denk dat Mick een goede kans maakt. Cadillac heeft een coureur met ervaring in de Formule 1 nodig. Er zijn niet veel werkloze coureurs die al ervaring hebben in de Formule 1."

Lessen bij Mercedes

Steiner is opvallend lovend over Schumacher. Volgens de Italiaanse oud-teambaas is Schumacher een harde werker en een heel erg aardig persoon: "Toen hij een testcoureur was bij Mercedes, heeft hij niet geracet, maar hij heeft wel veel geleerd over hoe het gaat bij een groot en goed team. Deze kennis van hoe een succesvol team werkt, kan behulpzaam zijn voor Cadillac."

Geen Amerikaanse coureur

Ook huidig Mercedes-reserve Bottas staat op het lijstje van Cadillac, en Steiner deelt zijn mening: "Ik denk niet dat ze voor een Amerikaanse coureur gaan, want het risico is te groot. Deze gasten hebben geen ervaring in de Formule 1, en dat kan snel terugslaan. Dat helpt niemand. Perez, Bottas en Zhou, die hebben allemaal ervaring. Met Mick zijn dit mijn vier favorieten."