Coulthard reageert op ontslag Horner: "Sommigen leven buiten de realiteit"

Het team van Red Bull Racing zorgde anderhalve week geleden voor een enorme schok door teambaas Christian Horner te ontslaan. Het ontslag kwam als een verrassing, en de normaal zo uitgesproken David Coulthard wil er niet te veel over kwijt.

Horners ontslag volgde na een onrustige eerste seizoenshelft vol met tegenvallende prestaties. Horner zelf heeft ook een onrustige periode achter de rug waarin hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en er in de afgelopen maanden zeer veel verhalen over hem rondgingen. Alhoewel dit alles op de achtergrond speelde, kwam het ontslag toch als een schok.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard kent Horner zeer goed. De Schot reed in zijn laatste Formule 1-seizoenen voor Red Bull, en is als ambassadeur nog steeds verbonden aan de Oostenrijkse renstal. Hij werkt dan ook met enige regelmaat demoruns af voor Red Bull.

Prestaties waren goed

Toen hij door Sport.de naar het ontslag van Horner werd gevraagd, reageerde hij terughoudend: "Het is niet mijn keuze, dus het is niet aan mij om te reageren. Maar wet weten dat hij niet meer bij het team werkt. Het enige wat we kunnen doen, is kijken naar de resultaten die het team in de afgelopen twintig jaar heeft bereikt. Die waren behoorlijk goed!"

'Zo is het leven'

Volgens Coulthard is het onvermijdelijk dat er op een dag een ontslag volgt: "Zo is het leven, wie denkt dat alles voor altijd door zal gaan, leeft buiten de realiteit."

Schouderophalend gaat de invloedrijke oud-coureur verder met zijn verhaal: "Dingen veranderen, en zo hoort het ook. Zo is het leven gewoon. In de sport hebben coureurs hooguit een loopbaan die tien jaar duurt. Dan komt de volgende generatie om de hoek kijken. Ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dat voor iedereen in de sport anders zou moeten zijn!"

Horners volgende stap in zijn loopbaan is nog niet bekend. Red Bull heeft Laurent Mekies aangesteld als zijn vervanger.