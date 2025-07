"Jos Verstappen speelde geen rol bij Red Bull-ontslag Horner."

Het team van Red Bull Racing nam anderhalve week geleden een ingrijpend besluit. Ze ontsloegen teambaas Christian Horner, en dat zorgde voor geruchten. Er werd namelijk gesuggereerd dat Jos Verstappen een rol zou spelen bij dit besluit, maar dat lijkt niet te kloppen.

Het team van Red Bull beleefde een lastige en tegenvallende eerste seizoenshelft. Ze waren niet in staat om het McLaren echt lastig te maken, en ze wisten slechts twee races te winnen met Max Verstappen. De Nederlander staat nog wel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, maar niemand lijkt nog te geloven in titelprolongatie.

Veel geruchten

Het ontslag van Horner sloeg in als een bom in de Formule 1-wereld. Het zorgde voor veel vragen en geruchten. Er werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat Verstappens vader Jos een rol had gespeeld bij het vertrek van Horner. Het was immers geen geheim dat Verstappen senior en Horner niet met elkaar door een deur konden gaan. Sterker nog, Jos stelde vorig jaar dat het team beschadigd zou raken als Horner weg zou gaan.

Wat was de rol van Jos Verstappen?

Volgens BBC Sport is het niet zo dat Jos Verstappen een rol heeft gespeeld bij het ontslag van Horner. De omroep meldt dat hij als vader van de stercoureur wel bij het team is betrokken, maar dat het niet verder gaat dan dit feit. Wel behoort hij samen met zijn zoon en manager Raymond Vermeulen tot de driekoppige groep mensen die beslist over hun eigen toekomst.

De rol van Mintzlaff

De man die het besluit om Horner te ontslaan nam, is volgens de BBC Oliver Mintzlaff. Dit ligt in lijn met eerder berichten, want de sportief directeur wordt gezien als de man die de exit van Horner vorm heeft gegeven. Mintzlaff zou volgens BBC Sport steun hebben gehad van grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya.

Hoe verloor Horner de steun?

Yoovidhya stond altijd aan de kant van Horner, en was de man die de teambaas vorig jaar redde toen hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De banden zouden minder sterk zijn geworden door gebeurtenissen tijdens een meeting in Dubai, zo'n vijf tot zes weken geleden.

De BBC stelt dat het onduidelijk is wat er precies is gelopen, maar Horner zou zich in ieder geval hebben verzet tegen een aantal standpunten van het bestuur.