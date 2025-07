Ben Sulayem wil F1-race in Afrika, ondanks felle kritiek

Het is geen geheim dat de Formule 1 graag een Grand Prix wil organiseren in Afrika. FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil heel graag naar het Afrikaanse continent met de sport, maar hij kan niets met de verhalen over mensenrechtenschendingen in bijvoorbeeld Rwanda.

Afrika is momenteel het enige continent waar geen Grand Prix wordt georganiseerd. De FIA en de Formule 1 willen daar graag verandering in brengen, en er zijn meerdere landen met interesse. Zo maakt men in Zuid-Afrika werk van een comeback met het circuit van Kyalami, terwijl ook Rwanda een race wil organiseren. Daarnaast gingen er recent ook nog geruchten over een race in Marokko rond.

Rwanda speelde in de afgelopen maanden een belangrijke rol in de verhalen. Het Afrikaanse land organiseerde eind vorig jaar het FIA-gala in hoofdstad Kigali, en ze dienden een officieel bid in voor een Grand Prix. De race moet plaatsvinden op een nog te bouwen circuit in de buurt van de hoofdstad. De plannen zorgden ook voor kritiek, en er werd gewezen naar de mensenrechtensituaties in het land.

Voorstander van race in Rwanda?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem leek een voorstander te zijn van de plannen van Rwanda. In een interview met Formule 1 Magazine nuanceert hij dat echter: "Nee! Niet vóór Rwanda, maar vóór Afrika! Weet je, ik geloof nog steeds dat we meer teams en meer races nodig hebben!"

"Het is alleen wel zo dat de coureurs eerder naar me toe zijn gekomen en zeiden: 'Alstublieft, niet nog meer races'. Voor zijn die 24 raceweekenden te belastend. Maar Afrika als continent is altijd een beetje vergeten. Ik ben trots dat we vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis van de FIA de Algemene Vergadering in Rwanda hebben georganiseerd."

Mensenrechtenschendingen

Als Ben Sulayem wordt geconfronteerd met het feit dat Rwanda wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen, reageert hij fel: "Ja, je kan die richting opgaan. En als je het over het Midden-Oosten hebt waar we vier races hebben, dan gaat het ook vaak over mensenrechten en sportswashing. Prima, maar we zaten eerder deze maand wel bij de Qatar Airways Britse Grand Prix. Het slaat dus gewoon nergens op."

"Ik ben een voorstander van Afrika. Als we kijken naar een locatie in Afrika, dan bewandelen we onze normale procedure en zullen we goed kijken naar de financiële kant van het verhaal en naar de financiële stabiliteit. Daarnaast zullen ze zeker ook goed kijken dat er stabiliteit op andere terreinen is in het betreffende land."