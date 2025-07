Hamilton opvallend positief: "Het gaat niet verschrikkelijk!"

Lewis Hamilton heeft een tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. In zijn eerste races voor Ferrari wist hij geen wonderen te verrichten, en stond hij zelfs niet op het podium. Hamilton houdt de rug echter recht, en stelt dat het helemaal niet zo slecht gaat.

De zevenvoudig wereldkampioen zette afgelopen winter de sensationele stap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopt hij weer te kunnen strijden om de zeges, maar al snel werd duidelijk dat hij nog moest wennen. Hij voelde zich niet op zijn gemak in de Ferrari, en op een sprintzege in China na wist hij niet te schitteren.

'Het gaat niet verschrikkelijk'

Nu de eerste helft van het seizoen erop zit, maakt Hamilton de balans op. Bij de internationale media klinkt hij opvallend enthousiast: "Ik ben in elke race over de finish gekomen, met uitzondering van die diskwalificatie. Ik rijd niet zo verschrikkelijk, maar ik wil me natuurlijk blijven verbeteren. De kwalificatie zag er beter uit op Silverstone, en ik denk dat we daar gewoon op verder bouwen. Ik hoop in de toekomst op wat verbeteringen."

Wat moet er beter bij Ferrari?

Hamilton weet dat Ferrari stappen moet zetten. Hij wijst aan op welk gebied dit moet gebeuren: "We hebben een consistentere balans nodig, en een auto die beter draait op lage snelheid. Gewoon een stabielere auto."

Hamilton wil wel benadrukken dat er ook dingen goed gaan bij Ferrari: "Ik denk dat we er in Silverstone goed uitzagen. In de vrije trainingen stonden we er altijd bij. In de kwalificatie konden we nog niet alles eruit halen en in de race ging het een beetje lastiger. Dus op dat gebied wil ik sterker worden."

Hamilton staat na twaalf raceweekenden op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft 103 WK-punten bij elkaar gereden, en hij staat één plekje achter zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.