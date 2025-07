Fernando Alonso deelt groot nieuws over toekomst in de Formule 1

Fernando Alonso beschikt momenteel over een contract tot en met 2026. De Spanjaard wil echter nog niet verder kijken dan dat. De toekomst is nog niet zeker voor de bijna 44-jarige coureur.

Alonso tikte als eerste coureur ooit de 400 Grands Prix in de Formule 1 aan en hij staat momenteel op 413 races in de koningsklasse. Het aantal gaat nog worden aangevuld, want hij beschikt over een contract voor komend seizoen.

Toekomst van de Spanjaard

De Aston Martin-auto voor volgend jaar wordt ontworpen door topontwerper Adrian Newey. Dat kan een reden zijn voor Fernando Alonso om te blijven in de Formule 1. Alonso hoopt op veel moois voor komend seizoen, maar weet nog niet wat hij daarna gaat doen: "Nee, niet echt", zegt Alonso, gevraagd over zijn toekomst door Motorsport.com. "Dat speelt nu niet in mijn hoofd. Die beslissing zal volgend jaar genomen worden, ik denk rond of voor de zomer, om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben."

"Op dit moment is het dit jaar uitdagend. We zijn niet zo competitief begonnen als we hadden gedacht en willen de situatie omkeren. Wij willen de tweede helft van 2025 zo sterk mogelijk afsluiten. Wat 2026 betreft, valt alles nog te bezien. Stap voor stap. Het is op dit moment onmogelijk om al aan 2027 te denken."

Veel hoop in Newey

Alonso heeft veel hoop op Adrian Newey: "Over het algemeen ging het over het team, over de simulator en hoe we dingen iets realistischer kunnen maken", legt Alonso uit. "Hij heeft veel ervaring hoe een topteam voor kampioenschappen moet vechten en op elk vlak aan de top moet staan."

"Het gaat niet alleen om de aerodynamica. Wanneer we aan Adrian denken, denken we aan puur aerodynamische prestaties; maar ik denk dat Adrian een veel bredere kijk heeft op hoe een team zou moeten functioneren. We leren allemaal van hem als we met hem praten."