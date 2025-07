F1-expert wijst groot voordeel van Mekies aan en haalt uit naar Horner

Het team van Red Bull Racing ontsloeg vorige week teambaas Christian Horner. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en dat zorgt voor vragen. Volgens Ralf Schumacher heeft Red Bull een goede keuze gemaakt.

De nieuwe teambaas van Red Bull Racing heeft twee taken. Max Verstappen zien te behouden voor de toekomst en het team opnieuw opbouwen. Red Bull is de afgelopen twee jaar in elkaar gezakt en Mekies moet dat zien te herstellen.

Goede geschiedenis

Mekies heeft volgens Schumacher een goede geschiedenis in de Formule 1, zo stelt hij in de podcast Backstage Boxengasse: "Allereerst de ambitie - en die zie je echt. Stella heeft het, en Mekies ook. En dan is er zijn ervaring. Waar komt hij vandaan? Hij heeft het hele systeem doorlopen, zelfs in de lagere rangen. Hij heeft een lange tijd bij Minardi gewerkt, daarna bij wat toen AlphaTauri was en later bij Ferrari. Je moet het hem nageven: zijn hart zit op de juiste plaats.''

''Dat is ook een belangrijke factor. Wat heeft het voor zin om koning te zijn als je geen onderdanen hebt die met je willen samenwerken? Dat is iets waar hij echt goed in is. Hij weet hoe hij een band moet opbouwen met mensen, hoe hij een team moet bouwen.''

Teamwork

''En daar draait het uiteindelijk allemaal om in de Formule 1 - puur teamwork. Red Bull heeft absoluut een goede beslissing genomen", volgens Schumacher is de Mekies dus de ideale man voor het team.

''Het wordt een enorme taak voor Mekies en het hele team om hem heen. Nu gaat het echt om rekrutering: waar kunnen we de juiste mensen vinden? Misschien zelfs van Racing Bulls, aangezien hun auto momenteel goed presteert.''

Betere samenwerking

''Misschien is er nu zelfs een kans om opener samen te werken, want ik denk niet dat dat ooit bijzonder goed heeft gewerkt onder Christian Horner, die zich heel erg op Red Bull Racing richtte. Misschien kan deze nieuwe opzet helpen om meer potentieel binnen het team te ontsluiten."