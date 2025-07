FIA-president zet weer in op comeback van legendarische motor

Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is terugkeren naar de V8-motoren de 'juiste weg' voor de Formule 1. Hij heeft zelfs een mogelijke invoeringsdatum geopperd. Eerder dit jaar waren er al gesprekken, maar Ben Sulayem heeft bevestigd dat het volgens hem de juiste weg is om de Formule 1 nog beter te maken.

In februari dit jaar pleitte Ben Sulayem voor een comeback van de V8- of V10-motoren. Momenteel rijden de Formule 1-auto's op V6-motoren. In 2026 komen er nieuwe reglementen rondom de V6-motor. Dan wordt er gereden op duurzame brandstoffen.

Lawaai

Tussen gesprekken van leden van de F1 Commission werd het idee besproken om de V8 en V10 terug te brengen in plaats van de nieuwe reglementen in 2026. Het zou de kosten drukken en het geweldige lawaai van de motoren terugbrengen. Het gebruik van duurzame brandstoffen zit daar vooral in de weg. De Formule 1 streeft ernaar om in 2030 uitstootvrij te zijn.

In Silverstone sprak Ben Sulayem zich hierover uit de internationale media: "De V8... gaat het gebeuren? Ja, met het team nu, ik ben erg optimistisch, er blij mee, en de FOM (Formula One Management, red.) steunt me. De teams realiseren zich dat dit de juiste manier is", zo zegt Ben Sulayem.

Veel goedkoper

"Toen ik begon over V6, V8, V10 of V12, was dat een idee... het is om het bedrijf te onderhouden. De huidige motor is zo ingewikkeld, je hebt geen idee. En het is duur. R&D loopt op tot 200 miljoen. Een motor kost ongeveer 1,8 tot 2,1 miljoen (dollar), dus als we doorgaan met een V8, produceren veel fabrikanten V8's in hun auto's, dus commercieel gezien is het correct."

"Veel goedkoper, 90 tot 100 kilogram lichter, wat betekent dat wat we aan veiligheid kunnen toevoegen, wat 50 kilogram waard is, nog minder wordt. Het ergste voor een coureur is het gewicht van de massa; de auto zal kleiner en beter zijn, en dan het geluid, dat heb je. Dus dat is echt de manier om verder te gaan. Het is kosten besparen. Mensen denken dat Formule 1 ongelimiteerd geld is, maar dat geldt niet voor alle teams. Dus dit is iets waar we ons nu bij aansluiten."

Drie jaar

"Het enige dat we moeten aanpassen is de techniek: is het 2,5, 2,6 of 3 liter? Wat maakt het uit? Is het een V8 of V10? Het hangt van de teams af," zei hij. "We overleggen met ze en dan luisteren we naar ze. We moeten het snel doen. Als ik zeg snel, dan bedoel ik... 2026 komt eraan. Het zal op zijn minst... drie jaar duren."