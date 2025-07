FIA-president deelt de waarheid over relatie met Verstappen

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde met zijn opvallende acties en regelwijzigingen regelmatig voor ophef. Max Verstappen botste dat ook regelmatig met hem, en dat zorgt nog steeds voor wat spanning. Ben Sulayem laat nu weten hoe zijn band met Verstappen echt is.

Verstappen werd vorig jaar zwaar bestraft voor het gebruiken van een scheldwoordje in een persconferentie. De straf volgde vlak nadat Ben Sulayem liet weten strenger te willen ingrijpen op het gebied van taalgebruik. Begin dit jaar voerde de FIA nieuwe, strengere regels in waardoor coureurs in theorie konden worden geschorst voor het gebruiken van een scheldwoordje.

Ben Sulayem had door dat de coureurs niet happy waren met deze regels, en hij versoepelde ze. Toch moeten coureurs nog steeds op hun woorden letten, omdat kritiek op de FIA nog steeds tot zware straffen kan leiden. Verstappen liet al meerdere keren weten dat hij zijn mening niet kan delen, omdat hij anders tegen een straf aanloopt. Veel coureurs hebben het gevoel dat ze zichzelf niet kunnen zijn.

Hoe is de band tussen Verstappen en Ben Sulayem?

De vraag is dan ook of Ben Sulayem en Verstappen nog wel door één deur kunnen. In Silverstone werd Ben Sulayem door de internationale media naar hun relatie gevraagd: "Het is zo goed als elke andere relatie. Hij is een kampioen, een jonge kampioen bovendien, dus hij is hongerig, slim en wil echt heel erg graag winnen."

"Hetzelfde geldt voor de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar dat is ook net zo goed het geval bij Charles Leclerc. Het zijn allemaal geweldige coureurs."

Coureurs worden snel volwassen

Ben Sulayem is onder de indruk van de volwassenheid van Verstappen. De FIA-president ziet dit ook bij de nieuwe garde: "Ze zijn zó volwassen geworden, zó ontwikkeld voor hun nog jonge leeftijd. Dat zag je zo'n tien tot vijftien jaar geleden zo niet terug."

"Kijk naar Andrea Kimi Antonelli, toen hij in de Formule 1 terechtkwam en ik zijn superlicentie ondertekende. Ga even na hoe oud hij toen was. Het is echt ongelooflijk."