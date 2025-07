Verstappen tevreden over ingrijpende veranderingen van Red Bull

Max Verstappen kende een opvallend sterke kwalificatie in Silverstone. Hij pakte de pole position, en leek te profiteren van de dappere set-up keuze van Red Bull. Ze hebben voor een achtervleugel met weinig downforce gekozen, en dat hielp Verstappen zeker.

Verstappen leek zich te moeten voorbereiden op een lastig raceweekend in het Verenigd Koninkrijk. De Ferrari's en de McLarens waren veel sneller, maar in de kwalificatie was daar weinig van te merken. Verstappen reed in Q3 een magisch rondje en hij hoopt vandaag ook te kunnen toveren in de Grand Prix. Er kan veel gaan gebeuren, en dat weet Verstappen ook.

De vleugel van Verstappen

Verstappen rijdt in ieder geval met een opvallend afgestelde wagen met een kleine vleugel met weinig downforce. Tijdens de persconferentie van de FIA werd hij hiernaar gevraagd: "We zagen er vrijdag een beetje langzaam uit met de andere vleugel. Daarnaast onderstuurde ik naar de maan. Ik moest hard werken en we moeste het onderstuur aanpakken, en het lijkt te werken."

"Er is zeker minder downforce. Je kan dat volgens mij wel zien. Maar het leek erop dat het zich goed hield, en daarom hebben we ervoor gekozen om hier aan vast te houden. We gaan zien wat we eruit kunnen halen in de race."

Updates van Red Bull

Red Bull introduceerde dit weekend ook een aantal updates aan de vloer. Verstappen werd hiernaar gevraagd tijdens de persconferentie, en hij klonk opvallend positief: "Ik weet niet zeker hoeveel het deed, maar het heeft zeker iets gebracht. Ik ben blij met elke soort update die we op de auto kunnen zetten. We moeten blijven leren, het beter proberen te doen en per race te kijken wat we kunnen doen."

Verstappen gaat vandaag op de jacht naar de zege. Als hij als winnaar over de streep weet te komen, dan is het zijn derde zege van het jaar na Japan en Imola.