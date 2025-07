McLaren niet onder de indruk van prestaties Verstappen

Niet Lando Norris of Oscar Piastri, maar Max Verstappen ging er vandaag vandoor met de pole position in Silverstone. Verstappen reed een geweldige kwalificatie, en dat levert hem veel complimenten op. Andrea Stella stelt dat hij zelfs niet eens meer onder de indruk is van Verstappen.

Verstappen begon zeker niet als de favoriet aan de kwalificatie op het iconische circuit van Silverstone. In de vrije trainingen zag hij er wat minder goed uit, en ging alle aandacht uit naar de Ferrari's en de McLarens. Het leek er dan ook op dat deze vier auto's op de pole gingen vechten. Red Bull had de auto van Verstappen zo afgesteld dat hij minder downforce had, en dat was een gouden greep.

'Niet eens meer onder de indruk'

Bij McLaren werden ze verrast door de geweldige prestatie van Verstappen. Teambaas Andrea Stella grapte erover bij Viaplay: "Ik ben niet eens meer onder de indruk van Max, want het is Max! Hij kan alles. Ik denk dat hij een geweldige ronde neerzette in de laatste poging in Q3. Er zit meer verschil tussen de pole en de tweede plaats, dan tussen de tweede en de vijfde plaats. Max heeft het goed gedaan."

Kleine verschillen

Stella wijst erop dat de verschillen over het algemeen heel erg klein zijn: "Alles is verder heel erg krap. We hadden verwacht dat Ferrari hier behoorlijk sterk zou zijn. Ik denk dat George Russell goed werk heeft geleverd door zich in de strijd te mengen. En dit alles is echt een mooie opzet voor een zeer interessante race voor morgen, het wordt er zeker eentje die je niet moet missen."

Problemen voor Piastri?

Bij McLaren hoopte met op een goede prestaties van Piastri, maar zijn auto leek wat schade te hebben. Stella: "We zullen het moeten controleren op mogelijke schade, maar er is zeker schade aan de vloer. Dat heeft hij veroorzaakt toen hij in bocht vijftien een beetje wijd ging. Ik denk dat de auto vanuit aerodynamisch oogpunt wat naar beneden is gegaan."