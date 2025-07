Hamilton kan leven met prestatie in thuisland: "Onze beste kwalificatie"

Lewis Hamilton had veel hoop op een goed resultaat op zaterdag. De Brit was tijdens de eerste sessie van vrijdag de snelste, maar kwam door een remfoutje niet verder dan een P5 voor de kwalificatie van zijn thuisrace.

Ondanks dat is Lewis Hamilton heel tevreden met zijn kwalificatie. De Brit was onderweg om een goede kans te hebben op pole position, maar verprutste het in de laatste sector.

Competitief

Volgens Lewis Hamilton was dit de meest competitieve kwalificatie in Ferrari voor hem: "Over het algemeen was het waarschijnlijk een van onze beste kwalificaties. Het is veel competitiever dan waarschijnlijk het hele jaar, behalve de Sprint. En, weet je, het was best goed. Ik was echt blij met de set-up van de auto. Ik denk dat ik hem op de tweede plaats had kunnen zetten, maar ik verloor hem in de laatste bocht."

Veel Britse fans zijn dit jaar te zien in Ferrari-kleding. Het zijn allemaal Lewis Hamilton-fans en dat doet de zevenvoudig wereldkampioen goed. Op de vraag wat Hamilton zijn fans kon geven, zei hij tegenover Viaplay: "Ik weet het echt niet. Ten eerste is het geweldig om de steun hier te zien. Dat is elk jaar zo. Ze tillen me gewoon op. Ze geven me zoveel steun en energie en ik probeer dat mee te nemen in wat ik doe op de baan."

'Echt op dreef'

"Ik had het gevoel dat ik dit weekend echt op dreef was. Het was alleen die laatste ronde en het was niet zo goed als ik had gehoopt, maar dit is autosport en je moet gewoon blijven pushen", zo eindigt de Brit zijn betoog over de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 28 punten achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc. Echter, Lewis Hamilton start nu voor Charles Leclerc en dat is dit seizoen nog niet vaak gebeurd.