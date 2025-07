Max Verstappen jubelt na prachtige pole: "Echt zin in morgen!"

Max Verstappen heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Terwijl alle ogen gericht waren op de McLarens en de Ferrari's, ging hij er met de pole position vandoor. Het was een prachtige ronde, en hij was er enorm trots op.

Verstappen begon zeker niet als de favoriet aan de kwalificatie in Groot-Brittannië. Hij leek wat probleempjes te hebben met zijn auto, en de RB21 leek ook meer te zijn afgesteld op de Grand Prix van morgen. Hij gold dan ook niet als de favoriet voor de pole position, maar daar had de viervoudig wereldkampioen geen boodschap aan. Verstappen perste er een prachtige ronde uit, en dat belooft veel goeds voor de race van morgen.

Lastige omstandigheden voor de coureurs

Verstappen reageerde enthousiast op zijn snelle ronde. Vol trots meldde hij zich bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Het was best tricky met de wind. Het veranderde de hele tijd een beetje. Deze auto's zijn daar enorm gevoelig voor. Dat laatste rondje was goed genoeg. Dit is een echt circuit waar je er vol voor moet gaan. Je moet er echt vol op zitten, en dat is echt heel erg fijn."

"We zijn best snel op de rechte stukken. We moeten afwachten wat er morgen gaat gebeuren en of er mogelijk regen in de lucht zal hangen."

Flinke boost voor Red Bull

Dit resultaat geeft Verstappen in ieder geval meer zelfvertrouwen. Hij stelt dat het ook goed is voor Red Bull: "Ik ben heel blij met deze kwalificatie. Het is ook een flinke boost voor het team, en ik heb er echt zin in om morgen te gaan racen." Hij heeft er zeker vertrouwen in: "We gaan het proberen. We gaan racen. We gaan zeker lol hebben en we gaan ook ons uiterste best doen."