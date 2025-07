Aston Martin verklaart interesse in George Russell

George Russell heeft nog steeds geen zekerheid over zijn stoeltje bij Mercedes. Daarom wordt hij volop gelinkt aan teams zoals Red Bull en Aston Martin. Vooral de laatste maakt een 'grote' kans. CEO en teambaas Andy Cowell gaat in op de geruchten rondom Russell.

Zolang de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull onzeker is, is ook de toekomst van George Russell onzeker. Mercedes zou Max Verstappen graag willen contracteren. Russell heeft echter wel gezegd dat hij zou willen blijven bij Mercedes.

Nog afwachten

Toto Wolff heeft nog niets bevestigd over het Mercedes rijdersduo voor 2026. De Brit wacht dus nog met volle hoop af op een stoeltje bij Mercedes, maar het team van Aston Martin heeft ook interesse in de Brit. Aston Martin-teambaas Andy Cowell heeft tijdens de FIA-persconferentie in Silverstone gereageerd op de Formule 1.

"We hebben veel geluk. We hebben deze spannende aanloop naar 2026. Zoals Christian (Horner, red.) al zei, het veranderen van de power unit - daar werken we met Honda aan - het veranderen van de aerodynamica, daar werkt Adrian aan, we hebben nieuwe faciliteiten. Maar de stabiliteit die we hebben doordat Lance en Fernando voor volgend jaar hebben getekend, betekent dat ze ons nu niet alleen helpen met het ontwikkelen van de tools die we gebruiken voor '26, '27 en verder, maar dat ze ook direct werken aan het concept van de auto."

Lange George Russell

Volgens Cowell zou George Russell misschien wel te lang zijn voor de Aston Martin: ''De discussies in de windtunnel gaan over de aerodynamische vorm, maar ook over de omgeving van de coureur. Hoeveel ruimte is er in de cockpit? Adrian heeft de neiging om niet veel ruimte in de cockpit te laten." George Russell is 1 meter 85. Lance Stroll en Fernando Alonso zijn kleiner dan de Brit.

"Alles is uitzonderlijk krap. Maar de stabiliteit van twee coureurs die tot en met ‘26 hebben ingeschreven, helpt ons echt", zo eindigt Cowell zijn betoog over George Russell en de toekomst van het team.