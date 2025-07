Geïrriteerde Russell wijst grote zwakte van Mercedes aan

George Russell snapt maar niet hoe de Mercedes zo afhankelijk is van de temperatuur. Op de vrijdag van het raceweekend in Groot-Brittannië was het erg warm en dat zorgde een lastige dag voor het team van Mercedes.

George Russell baalt van de afhankelijkheid van de zilverpijlen. Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met één overwinning achter zijn naam. Het weekend in Silverstone is niet begonnen zoals gehoopt.

Iets koeler

De verwachting dat het iets koeler gaat worden en dat biedt hoop voor George Russell en Mercedes. "We zaten er vandaag niet goed bij", erkende Russell tegenover internationale media, hij sloot de vrijdag af als achtste. "Het was vandaag een stuk warmer dan verwacht. De baantemperatuur bedroeg 40 graden. Hopelijk koelt het de komende dagen wat af."

Russell baalt vooral van de afhankelijkheid van de auto aan de weersomstandigheden: "Het is frustrerend dat we week na week overgeleverd zijn aan het weer", zei Russell. "Zeker nu we de zomermaanden ingaan, moeten we dat echt verbeteren. We doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het later dit weekend wel onze kant op zal vallen, maar we zouden gewoon niet afhankelijk moeten zijn van hoe het weer is."

Iets positiever

Het is voor de andere Mercedes-coureur iets positiever tot nu toe. De jonge Italiaan zei over zijn vrijdag: "Het was zeker geen makkelijke dag, maar ik heb er veel plezier in om hier te rijden", zei de jonge Italiaan. "De temperaturen waren flink hoger dan verwacht, maar eerlijk gezegd voelde de auto over het geheel genomen niet slecht aan." Zo vertelt Antonelli tegenover internationale media.

"We hebben natuurlijk nog wel wat werk te verzetten met de auto, en ook wat betreft het rijden kan het nog wel wat beter. Hopelijk wordt het morgen wat koeler, zoals de voorspellingen zeggen. En dan gaan we kijken wat er mogelijk is."