Tsunoda weet het niet meer na slechte vrijdag: "Het is circuit is wel leuk"

Yuki Tsunoda reed op vrijdag slechts één vrije training op het circuit van Silverstone. Het was geen groot succes voor de Japanner, maar hij ziet het toch positief in. Hij stelt dat hij voor vandaag een aantal zaken moet optimaliseren.

Tsunoda moest op de vrijdag in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan Red Bull-toptalent Arvid Lindblad. De 17-jarige Brit maakte een prima indruk, terwijl Tsunoda in de vrije training onzichtbaar was. Hij kon in zijn RB21 geen potten breken en noteerde slechts de vijftiende tijd. Zijn teamgenoot Max Verstappen noteerde de vijfde tijd, en was niet tevreden.

Veel te doen

Ook Tsunoda klonk na afloop niet heel enthousiast. Toen hij door F1 TV werd gevraagd naar zijn gevoel, reageerde hij twijfelend: "Het is oké... Een hoop dingen om te doen voor de zaterdag, maar ik vind dit circuit in ieder geval leuk."

Oostenrijk

Er is werk aan de winkel voor Red Bull, maar volgens Tsunoda gaan er ook een aantal dingen goed: "Vorig weekend in Oostenrijk was het best goed, als ik eerlijk ben. Het was één van de betere weekenden die ik in tijden heb gehad, tot aan de race in ieder geval. De pace zat er wel, maar nu moet ik het nog finetunen. Er zijn wat verschillen in vergelijking met de andere auto, maar we gaan zien hoe we alles kunnen samenvoegen."

Kunnen de weergoden een handje helpen?

Er bestaat een kans op regen voor tijdens de kwalificatie en de race, maar Tsunoda weet nog niet of hem dat gaat helpen: "De temperaturen kunnen wel helpen, maar we gaan het zien. Het is niet makkelijk, maar het lijkt er in ieder geval op dat het niet zo wisselvallig is."

"Je weet het natuurlijk nooit hier in Silverstone, maar ik heb natuurlijk maar één training gereden. Ik weet al een paar dingen die ik kan verbeteren in mijn rijstijl en set-up, dus dat moet ik gaan optimaliseren."