Horner onthult 'plan B' voor Red Bull bij vertrek Verstappen

De toekomst van Max Verstappen is een hot item in de Formule 1-wereld. Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. In het kamp Verstappen willen ze niets ontkennen, maar Christian Horner stelt dat hij gewoon bij 'Red Bull' blijft.

Verstappen ligt voorlopig nog vast bij het team van Red Bull Racing. Hij werd dit weekend bestookt met vragen over zijn toekomst, maar hij wilde daar geen antwoord opgeven. Hij stelde dat er niets te melden was, terwijl hij ook niet met volle zekerheid wilde zeggen dat hij volgend jaar voor Red Bull rijdt.

Vertrouwen in Verstappen?

Na afloop van de eerste vrije training in Silverstone moest Red Bull-teambaas Christian Horner zich melden in de perszaal van de FIA. Daar was hij duidelijk over de situatie: "Contracten tussen teams en coureurs blijven altijd vertrouwelijk, maar er zitten zeker performance mechanismen in. Bij het contract van Max is dat niet anders."

"Zijn intentie is dat hij in 2026 voor Red Bull rijdt, maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat andere teams interesse in hem hebben. Ik denk dat de verhalen vooral getriggerd zijn door George Russell, om zijn eigen voordeel te halen uit de situatie en om duidelijkheid af te dwingen. Er zal altijd speculatie bestaan, maar ik denk dat de situatie en de relatie tussen Max en Red Bull duidelijk zijn."

Als Verstappen wél vertrekt, dan heeft Horner een vervanger nodig. Vanzelfsprekend wordt Horner hier ook naar gevraagd, en hij reageert met een enorme grijns: "Oscar Piastri!" Het was overduidelijk een geintje, waarna hij serieuze vragen kreeg over andere opties.

Is Russell een optie?

Is Russell dan geen optie voor Red Bull? "Het is opmerkelijk dat George nog steeds op de markt is. We hebben geen enkel gesprek met hem gevoerd, dus ik neem aan dat hij er alle vertrouwen in heeft dat hij blijft waar hij is. Ik denk dat Red Bull veel kracht en diepgang heeft, dat zie je ook aan het zusterteam Racing Bulls."

"Er komt een komt een grote regelwijziging aan. Niemand weet welk team het volgend jaar het beste voor elkaar heeft. Er is geen garantie dat rijden voor Mercedes de beste optie is. Het zal voor Mercedes nogal gênant zijn als wij het volgend jaar met een eigen motor beter voor elkaar hebben. Ik denk zeker dat we competitief gaan zijn. Zeker op de lange termijn."