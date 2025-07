Ontslagen FIA-steward opent de aanval en daagt Ben Sulayem officieel uit

Mohammed Ben Sulayem heeft er officieel een tegenstander bij voor de presidentschapsverkiezingen van de FIA. Vanochtend bevestigde Tim Mayer dat hij later dit jaar mee gaat doen aan de verkiezingen, en hij heeft direct een grote campagne opgetuigd.

Op donderdag meldde de BBC al dat Mayer een gooi gaat doen naar de rol van FIA-president. Hij heeft veel ervaring in de autosport, en was tot vorig jaar één van de meest ervaren stewards van de FIA. Hij werd echter ontslagen door Ben Sulayem, wat veel stof deed opwaaien. Nu is hij dus terug, en aast hij op de functie van Ben Sulayem.

Aanval openen

Mayer hield vanochtend een persmoment in de buurt van het circuit van Silverstone. Hij kondigde daar zijn plannen aan onder de noemer van FIAForward, en hij zal in de komende maanden de namen van de kandidaten voor de topfuncties bij de FIA bekendmaken. Eén ding is duidelijk, hij opent vol de aanval op de huidige FIA-president Ben Sulayem.

Mayer omschreef de huidige regelwijzigingen die Ben Sulayem doorvoerde, de grootste machtsgreep uit de geschiedenis van de FIA is. Als het aan Mayer ligt krijgen de member clubs met hem een beter alternatief voor de huidige leiding van de FIA. Hij wil ethischer en effectiever te werk gaan, en de reputatie van de FIA gaan verbeteren.

Veel ervaring

Met Mayer betreedt er een zware tegenstander voor Ben Sulayem de ring. Hij is de zoon van voormalig McLaren-teambaas Teddy Mayer, en heeft al 34 jaar ervaring in de internationale autosport. Hij vervulde belangrijke rollen in de Amerikaanse autosport en had belangrijke functies in onder meer de Champ Car en de IMSA. In 2016 werd hij één van de belangrijkste stewards binnen de FIA.

Pijnlijk ontslag

Verder speelde hij een belangrijke rol bij de Grands Prix in de Verenigde Staten. Dat kostte hem de kop toen hij vorig jaar als vertegenwoordiger van de organisatie van de Amerikaanse Grand Prix aanwezig was bij een right to review. Een assistent van Ben Sulayem ontsloeg hem toen via een appje.

Nu gaat hij dus de strijd aan met Ben Sulayem. Het is niet bekend of er nog meer namen de arena gaan betreden. Eerder toonde Carlos Sainz senior interesse, maar hij trok zich vorige week terug.