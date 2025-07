Alpine trekt oude bekende van familie Verstappen aan voor topfunctie

Het team van Alpine heeft een belangrijke functie ingevuld. Na het vertrek van teambaas Oliver Oakes moest ze op zoek naar een opvolger, en die is nu gevonden in de persoon van Steve Nielsen. Hij gaat echter niet aan de slag als teambaas, maar als Managing Director.

In de afgelopen maanden kampte Alpine met flinke organisatorische problemen. Door het vertrek van Oakes had Flavio Briatore alle touwtjes weer in handen, en moest er worden nagedacht over mogelijke oplossingen. De naam van de ervaren Nielsen werd in de afgelopen maanden al regelmatig genoemd. Nu is hij dus aangesteld als Managing Director, en hij zal op 1 september gaan beginnen bij het team uit Enstone.

Ervaring bij de FIA

Nielsen zal de dagelijkse leiding gaan krijgen bij het team van Alpine, terwijl Briatore de baas blijft bij het team. Voor Nielsen zal de Grand Prix van Italië zijn eerste race als Managing Director zijn. De fabriek in Enstone is geen onbekende plek voor hem. Hij werkte jarenlang voor Benetton en Renault, en was er in 2005 en 2006 de Sporting Director. Daarnaast werkte hij in het verleden bij verschillende teams samen met Jos Verstappen. Hij kent de Nederlandse racefamilie goed.

Nielsen speelde recent nog een belangrijke rol binnen de Formule 1 en de FIA. Hij was echter één van de vele mensen die de autosportfederatie verliet in de afgelopen maanden. Nu wordt hij bij Alpine voor het eerst de belangrijkste man binnen een Formule 1-team.

Nog meer belangrijke namen

In de slipstream van Nielsen heeft Alpine nog meer belangrijke namen aangetrokken. Zo hebben ze Kris Midgley aangetrokken als de nieuwe Head of Aerodynamic Development. Midgley zal gaan werken onder de vleugels van technisch directeur David Sanchez. Verder is Guy Martin aangesteld als de Global Marketing Director, hij was tot recent werkzaam bij Visa. Met hem hoopt Alpine op commercieel gebied stappen te kunnen gaan zetten.

Alpine is momenteel bezig met een teleurstellend seizoen, maar ze hopen vanaf volgend jaar weer te kunnen schitteren.