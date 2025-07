'Ontslagen steward opent de aanval op Ben Sulayem en wil FIA-president worden'

Het lijkt er sterk op dat Mohammed Ben Sulayem toch een tegenstander gaat krijgen in de presidentschapsverkiezingen van de FIA. Ben Sulayem hoopt later dit jaar te worden herkozen, maar het lijkt er sterk op dat hij concurrentie gaat krijgen van Tim Mayer.

Ben Sulayem heeft sinds eind 2021 de touwtjes in handen bij autosportfederatie FIA. Onder zijn leiding heeft de FIA een flinke hervorming ondergaan, al stellen veel mensen dat dit geen positieve verandering is geweest. Zo zijn er regels aangepast die hem meer macht geven, en zijn er veel belangrijke mensen vertrokken bij de autosportfederatie.

Eén van de mensen die is vertrokken, is de ervaren steward Tim Mayer. Hij werd afgelopen november ontslagen door Ben Sulayem, nadat hij als official van het Circuit of the Americas aanwezig was bij een right to review. Mayer gaf later aan dat hij het gevoel had dat zijn ontslag een persoonlijke aanval was van Ben Sulayem.

Strijd met Ben Sulayem

Volgens BBC Sport gaat Mayer het nu opnemen tegen Ben Sulayem in de presidentschapsverkiezingen van de FIA. Volgens de Britse omroep zal Mayer op vrijdagochtend een persmoment organiseren in de buurt van Silverstone, waar hij zijn kandidatuur gaat aankondigen. Op het circuit van Silverstone wordt dit weekend de Britse Grand Prix verreden.

De BBC stelt dat Mayer genoeg steun heeft om de strijd aan te gaan met Ben Sulayem. Als iemand FIA-president wil worden, hebben ze een team van mensen nodig die in aanmerking kunnen komen voor de belangrijke functies binnen de FIA.

Gevoelige strijd

Als Mayer de strijd aangaat met Ben Sulayem, wordt dat een gevoelige clash. Hij leverde veel kritiek op de huidige FIA-president, en werd eerder dus ook door hem ontslagen.

Carlos Sainz senior leek de strijd aan te willen gaan met Ben Sulayem, maar de rallylegende trok zich vorige week terug.