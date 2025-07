McLaren presenteert bijzondere livery voor thuisrace op Silverstone

Het team van McLaren rijdt dit weekend in Silverstone hun thuisrace. Oscar Piastri en Lando Norris gelden direct als de favoriet voor de zege, en ze zullen gaan rijden met een speciale livery. De oude chroom-look keer eenmalig terug.

McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Ze voeren beide kampioenschappen aan, en coureurs Oscar Piastri en Lando Norris lijken samen om de wereldtitel te gaan vechten. Afgelopen weekend waren ze oppermachtig op de Red Bull Ring, en kwamen Piastri en Norris met een enorme voorsprong op de rest als eerste en tweede over de streep.

Google Chrome

McLaren organiseert vandaag een groot live-evenement in het centrum van de Britse hoofdstad Londen. Hier hebben ze een speciale livery onthuld voor de Britse Grand Prix. In samenwerking met sponsor Google Chrome hebben ze voor een speciale livery gekozen. Het gaat om een zilveren design met oranje details op de achtervleugel en de voorkant.

Deze nieuwe kleuren werden vanmiddag voor het eerst aan het publiek getoond tijdens een groot evenement op Trafalgar Square. Volgens McLaren is deze kleurstelling geïnspireerd door de 'legacy of speed', en moet dit de fans dichter bij de snelheid van de auto brengen. Het is vooral een samenwerking met Google Chrome, en dat valt ook te zien op de racepakken waarmee Norris en Piastri dit weekend rijden.

Aangepaste kleurstelling

Norris en Piastri zullen dit weekend rondrijden in zwarte racepakken. Aan de zijkanten van het pak zijn de kleuren van Google Chrome te zien, die ook duidelijk zichtbaar zijn op de wagens van de coureurs. McLaren gaat er dit weekend alles aan doen om de voorsprong in de wereldkampioenschappen uit te breiden.

In het wereldkampioenschap gaat Piastri aan de leiding met een kleine voorsprong op Norris. In het constructeurskampioenschap hebben ze een grotere voorsprong op eerste achtervolgers Ferrari en Mercedes.