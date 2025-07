Hamilton gaat eerste thuisrace in het rood rijden: "Het is speciaal"

Ferrari kende een succesvol weekend in Oostenrijk. Het team werd derde en vierde. Nu kijken ze uit naar komend weekend; dan vindt de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats. De thuisrace van Lewis Hamilton.

Het eerste seizoen dat Lewis Hamilton zijn thuisrace rijdt in een rode kleurenstelling. Het team van Ferrari is daarom extra gebrand op succes. Ondanks dat het team verheugd is, veranderen ze niet van aanpak.

'Speciaal'

Lewis Hamilton is erg blij om zijn eerste thuisrace te mogen rijden voor Ferrari: "Wat Silverstone zo speciaal maakt, is de sfeer", zo stelt hij. "Er is een reden waarom ik hier zo vaak op het podium heb gestaan en dat is de liefde van de fans. Van mijn eerste overwinning in 2008 tot mijn negende vorig jaar, het publiek is altijd bij me en waar ik ook ben op het circuit, ik voel hun energie vanuit de cockpit."

Lewis Hamilton heeft in Silverstone maar liefst vijftien keer op het podium gestaan en daar heeft hij negen races van gewonnen. Vorig jaar won de zevenvoudig wereldkampioen de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Gat overbruggen

Ondanks het wonderlijke resultaat van Ferrari, hun beste resultaat op de Red Bull Ring, blijft de aanpak gelijk. Ferrari-teambaas Fred Vasseur zegt tegenover internationale media: "De upgrades die we naar Spielberg hebben meegenomen, speelden zeker een rol bij ons goede resultaat afgelopen zondag. We hebben gezien hoe belangrijk het is om ons op elk aspect van onze operatie te concentreren om een sterke prestatie neer te zetten.

"Daarom zullen we ons, zoals gewoonlijk, op onszelf concentreren, met als doel om weer een goed weekend te hebben." Vasseur was er niet bij in Spielberg. Vanwege privéomstandigheden zat Jérôme d'Ambrosio achter de pitmuur. Ferrari heeft voor het laatst in 2022 de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Toen stond Spanjaard en huidig Williams-coureur Carlos Sainz op de bovenste trede van het podium.