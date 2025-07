Audi zet grote stap in F1-project met belangrijke aankondiging

Het team van Sauber heeft een nieuw onderkomen geopend in het Verenigd Koninkrijk. Dit nieuwe technologische centrum moet een soort ondersteuning worden voor de mensen op de fabriek in het Zwitserse Hinwil. Het is een volgende stap in de transformatie naar het fabrieksteam van Audi.

Sauber staat vanaf volgend jaar op de grid onder de naam van Audi. De Duitse autogigant neemt de renstal over, en ze barsten van de ambities. Het hoofdkantoor van het team blijft gevestigd in het Zwitserse Hinwil, maar eerder werd wel al aangekondigd dat ze ook bezig waren met een technisch centrum in het Verenigd Koninkrijk. Hier komt immers het meeste technische personeel vandaan, en de meesten zitten er niet op te wachten om te verhuizen naar Zwitserland.

Nieuwe speler in Motorsport Valley

Sauber heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een nieuw Technology Centre hebben geopend in Bicester. Dit plaatsje ligt in het hart van de regio die ook wel bekend staat als 'Motorsport Valley', in dit gebied zijn de meeste Formule 1-teams gevestigd en er loopt dan ook veel mogelijk personeel rond. Hierdoor wordt het project van Audi aantrekkelijker voor talentvolle technici en engineers.

Ondersteuning bieden

Ze hebben een onderkomen geopend in Bicester Motion, en het is de bedoeling dat ze hiermee de technische capaciteiten kunnen uitbreiden. Ze hebben hun intrek genomen in Building 123 en het is de bedoeling dat ze hiermee een soort ondersteuning kunnen geven aan het hoofdkantoor in Hinwil.

Binotto is trots

Mattia Binotto, de baas van het project van Audi, is er heel erg trots op: "De opening van dit Technology Centre is een belangrijke mijlpaal in deze stap richting de voorbereiding op de komst van Audi. Door deze faciliteit stelt ons in staat om gebruik te maken van de talentenpool in Motorsport Valley en om onze technische capaciteiten te versterken."