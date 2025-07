Grote twijfels over toekomst van Verstappen: is Mercedes de juiste keuze?

Mercedes kan volgend jaar het te kloppen team zijn. Max Verstappen wordt gelinkt aan Mercedes, maar ook andere coureurs zouden zomaar eens een plekje kunnen bemachtigen bij de zilverpijlen. Voormalig kampioen Jacques Villeneuve heeft zo zijn twijfels over de hele situatie.

Mercedes heeft menigeen al eens eerder laten verbazen. De zilverpijlen hadden Lewis Hamilton overgenomen van McLaren, maar er waren mensen die die stap vreemd of apart vonden. Hamilton is daarna echter zes keer wereldkampioen geworden met Mercedes.

'Waar moet Max naartoe?'

In het programma VROOM van Viaplay werd er een liveverbinding gemaakt met Jacques Villeneuve. Al snel werd de vraag gesteld: 'Waar moet Max volgend jaar naartoe?' Villeneuve antwoordt op die vraag met: "Dat is een lastige. Kijk naar het moment waarop Lewis Hamilton aankondigde van McLaren naar Mercedes te gaan. Iedereen lachte hem uit, want 'je zit in de beste auto, dus hoezo ga je weg'? Later bleek dat een geweldige move te zijn."

Er zijn weinig zekerheden voor Max Verstappen. De Nederlander heeft zijn gehele Formule 1-carrière alleen nog maar in een Red Bull-auto gezeten. Hij begon zijn carrière in Toro Rosso, het huidige Racing Bulls. Villeneuve zegt daarop: "Max weet hoe de zaken nu binnen Red Bull gaan, dat is ook het enige dat hij kán weten. Voor wat betreft al die andere teams kun je hooguit een inschatting maken van hoe het zal zijn."

'Nieuwe motoren, nieuwe regels'

Villeneuve zegt vooral dat mensen een bepaald plaatje hebben van Mercedes: "Heel veel mensen denken 'nieuwe motoren, nieuwe regels, en dus zal Mercedes de leiding pakken, net zoals in 2014'. Dat betekent niet dat het ook zo gaat zijn, maar dat speelt wel in de hoofden van mensen."

Als we Villeneuve moeten geloven, gaan we volgend seizoen geen herbeleving meemaken van het seizoen 2014: "Alle teams hebben lang de tijd gehad om aan dat pakket te werken en het lijkt erop dat Mercedes ook wat begint te worstelen met hun pakket. Ik verwacht dan ook niet dat ze zo'n groot voordeel zullen hebben als in 2014."