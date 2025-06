Mercedes kondigt opvallende verandering aan voor Silverstone

Het team van Mercedes heeft een opvallende wijziging aangekondigd voor het Britse Grand Prix-weekend. Op het circuit van Silverstone zullen George Russell en Andrea Kimi Antonelli gaan rijden in een auto met opvallende oranje accenten. De officiële livery hebben ze echter nog niet gedeeld.

Het team van Mercedes rijdt dit jaar in een kleurstelling met zwarte en zilveren details. Het zijn verwijzingen naar het verleden, en voor de belangrijke Grand Prix van Groot-Brittannië komt daar dus de kleur oranje bij. Ook dit is een verwijzing naar het verleden van Mercedes, maar ook naar het heden.

Historische verwijzing

Volgens Mercedes is deze opvallende aanpassing onderdeel van de festiviteiten rondom de driester van het verleden, heden en de toekomst van Mercedes. De oranje kleur is ook te zien op de Mercedes AMG GT XX-conceptauto. Deze wagen is dan weer een verwijzing naar de revolutionaire Mercedes C111-wagens uit de jaren '60 en '70 in de vorige eeuw.

Nieuwe helmen

Volgens Mercedes zal het 'sunset beam oranje' op meerdere punten te zien zijn. Het logo van Mercedes zal in Silverstone namelijk oranje van kleur zijn, maar dat is niet de enige plek waar de verandering te zien zal zijn. Coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zullen met aangepaste oranje helmdesigns gaan rijden, en ook hun racepakken zullen worden voorzien van een aantal oranje details.

Sterke prestaties

Het team van Mercedes hoopt aankomend weekend in Silverstone weer te kunnen scoren. Ze zijn bezig met een sterk seizoen in de Formule 1, en zagen George Russell afgelopen weekend als vijfde over de finish komen in de Grand Prix van Oostenrijk. Twee weken eerder had Russell de eerste Mercedes-zege van het seizoen gepakt.

Mercedes staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De renstal heeft tot nu toe 209 WK-punten bij elkaar gereden, en ze staan één puntje achter op het team van Ferrari.