Tsunoda worstelt bij Red Bull: "Ligt het aan mij?"

Yuki Tsunoda wist geen punten te halen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Japanner eindigde de race als zestiende. Het is al de zesde keer dat Tsunoda geen punten pakt in de Red Bull. Dat betekent dat hij maar in 1/3e van de races in de punten eindigt. Waar het aan ligt, weet hij zelf niet.

Tijdens de kwalificatie leek er veel mis te zijn met de auto van Tsunoda. De Japanner had totaal geen snelheid en wist niet hoger te eindigen dan de 18e plaats. Na heel wat uitvalbeurten is Tsunoda als zestiende geëindigd.

'De reden is moeilijk te vinden'

Op de vraag of Yuki Tsunoda weer een slecht gevoel had in de auto (net zoals zaterdag) antwoordde hij: "Ik weet het niet. Is dit het? Ligt het aan mij of niet? Het is erg moeilijk om de reden te vinden", zo zegt hij tegenover internationale media.

In twee woorden beschreef Tsunoda zijn race: "gewoon langzaam". Ook op de vraag wat Tsunoda mist in de auto kon hij geen antwoord geven: "Als ik het weet, zal dat handig zijn. Maar tot nu toe ben ik gewoon. Het enige wat ik kan zeggen is dat de banden niet zo snel slijten."

Struggels

"Wat ik ook doe, het voelt alsof het circuit zelf te veel in de banden zit. Ja. Ik weet niet of dat door mij komt of niet, maar het is echt heel moeilijk." Tsunoda worstelde duidelijk in de race. De coureur staat momenteel zeventiende in het klassement en mist 145 punten ten opzichte van Max Verstappen. Toen de Japanner naar Red Bull kwam, stond hij dertiende in het kampioenschap.

Of het aan Yuki Tsunoda ligt, is niet helemaal duidelijk. Zonder de prestaties van Verstappen zou Red Bull maar tien punten hebben. Daarmee zouden ze laatste staan in het constructeurskampioenschap.