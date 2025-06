Horner ziet titelkansen Verstappen verdwijnen: "Het is onrealistisch"

De Grand Prix van Oostenrijk is voor Red Bull Racing een om te vergeten. Beide coureurs hebben niet naar behoren gepresteerd. Max Verstappen werd in de eerste ronde van de baan geschept door Kimi Antonelli en Yuki Tsunoda eindigde als zestiende. Volgens Christian Horner is het een weekend om te vergeten.

Red Bull en in het bijzonder Max Verstappen mist de complete aansluiting bij het kampioenschap. Het team staat nu vierde met een achterstand van 47 punten op Mercedes.

'Vreselijke race'

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was het weekend op de Red Bull Ring een complete misere. De teambaas zegt dat ze vooral pech hebben gehad: "Kijk. Ik bedoel, een vreselijke race voor ons. Wanhopig ongelukkig voor Max om eruit te worden gehaald in bocht drie."

"Hij had niets verkeerd gedaan. Hij had een goede start. Hij had vooruitgang geboekt. En het is jammer, want ik denk niet dat we vandaag tegen de McLarens zouden hebben geracet, maar ik denk dat we waarschijnlijk hard tegen de Ferrari's zouden hebben geracet", zo zegt Horner tegenover de internationale media. Beide Ferrari's hadden weinig moeite met de race. Zij eindigde allebei achter de McLarens, maar hadden weinig concurrentie van andere coureurs.

Mogelijkheid

Op de vraag of er nog een mogelijkheid is voor Max Verstappen om het gat naar de McLaren-coureurs te dichten zegt Horner: "Weet je, het is onrealistisch, maar je geeft nooit op." Verstappen staat momenteel 51 punten achter Lando Norris en 66 punten achter Oscar Piastri.

Red Bull Racing staat momenteel vierde in het kampioenschap achter McLaren, Mercedes en Ferrari. Alle drie de teams hebben een ruime voorsprong op Red Bull. Zo hebben Mercedes en Ferrari 47 en 48 punten voorsprong op Red Bull en McLaren heeft maar liefst een voorsprong van 255 punten. Zoals Horner al zei ziet Red Bull de kans op de titel steeds verder verdwijnen.