Leclerc tevreden over weekend: "Maar tempo miste"

Charles Leclerc staat voor de vierde keer op het podium tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Monegask moest zijn meerdere zien in beide McLarens. Hij startte als tweede tussen de McLaren's in, maar werd bij de start al voorbij gestoken door Oscar Piastri.

Leclerc reed met nieuwe updates en was ervan overtuigd dat hij de winst kon gaan pakken op de Red Bull Ring. Echter moest de Ferrari-coureur genoegen nemen met een derde plek.

Slecht tempo

Het tempo van de Ferrari was niet helemaal hoe Leclerc het had verwacht. De Monegask dacht snel voorbij de McLaren van Lando Norris te kunnen. Hoewel hij erg tevreden is met het weekend van Ferrari is hij minder tevreden met zijn tempo: "Helaas was het tempo vandaag gewoon niet hoog genoeg. In de eerste bocht dacht ik erover om te gaan, maar Lando gooide de deur dicht en toen stond de deur open voor Oscar."

"Daar verloor ik de tweede plaats. Maar goed, ik denk dat ze te snel waren om op de tweede plaats te blijven. Dus derde was het beste wat we konden doen", zo vertelt de Monegask aan de verslaggever van de Formule 1. Spijt heeft Leclerc echter niet. Hij denkt dat hij het spelletje vandaag niet anders had kunnen spelen: "Ik heb geen spijt van veel van wat we vandaag hebben gedaan. Ik denk dat we ons maximale hebben gedaan, alleen niet genoeg snelheid."

Achteruitgang

Het tempo van Leclerc zwakte naar mate de race vorderde af. Toen hij de vraag kreeg hoe dat kwam antwoorde hij: "In de eerste set, denk ik dat ik in het begin een beetje te hard van stapel liep in een poging om ze te volgen. Maar dat hoort bij het spel. Ik bedoel, ik heb het aan het einde geprobeerd, maar het is er vandaag niet van gekomen. Ik denk dat we uiteindelijk meer tempo nodig hebben."

"We hebben dit weekend een aantal upgrades meegenomen en die hebben ons zeker geholpen om een stap vooruit te zetten. Maar we moeten blijven pushen in die richting." Leclerc staat nog steeds op de vijfde plaats in het kampioenschap achter George Russell. Hij mist 27 punten ten opzichte van de Mercedes-coureur.