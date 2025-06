Piastri erkent zijn meerdere in Norris: "Ik heb mijn best gedaan"

Oscar Piastri is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Australiër wist zijn teamgenoot niet in te halen, ondanks een spannende eindfase. Volgens Piastri ging het goed, maar af en toe een beetje te ver over het randje.

De aanvoerder van de ranglijst startte vanaf de derde plek, maar wist al snel de Ferrari van Charles Leclerc in te halen. Hij zat toen rondes achter Lando Norris, maar wist hem niet te pakken.

Gevecht

Het is niet de eerste keer dat de twee teamgenoten met elkaar in gevecht zijn. Lando Norris klapte vorige Grand Prix (in Canada) achterop Oscar Piastri. Volgens Piastri was deze Grand Prix intens: "Ik heb mijn uiterste best gedaan en ik had het waarschijnlijk beter kunnen doen toen ik even voorlag, maar ja. Het was een goed gevecht. Soms een beetje op het randje en waarschijnlijk een beetje te ver gegaan, maar ja, het was een goede race, weet je", zo vertelt de McLaren-coureur aan de F1-verslaggever.

"Dat is wat we hier moeten doen: proberen tegen elkaar te racen en dan proberen te vechten voor de overwinning. En dat hebben we vandaag gedaan. Het was dichtbij voor mij, maar niet genoeg. Dus dank aan het team dat we de snelheid hadden die we hadden terwijl we tegen elkaar vochten. Het was erg indrukwekkend. Ik kan het team niet genoeg bedanken voor de auto die we hebben."

Competitief

In de eerdere sessies miste Oscar Piastri nog heel wat snelheid vergeleken met Lando Norris. De McLaren-coureur zag zijn teamgenoot steeds boven zich staan. Op de vraag of Piastri had verwacht competitief te zijn, antwoordde hij: "Ja. Ik bedoel, ik dacht dat het mogelijk was. Ik denk dat de kwalificatie van gisteren ongelukkig was met de gele vlag en dan heb ik het gevoel dat het tempo van het weekend goed was. Dus ik denk dat ik eenmaal in de buurt kon blijven, dus het voelde best goed."

