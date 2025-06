Charles Leclerc waarschuwt McLaren: "De updates hebben ons geholpen"

Charles Leclerc zit vandaag in een McLaren-sandwich. De Monegask start vanaf de tweede plek tussen de beide mannen van McLaren. Hij is alleen niet op zijn hoede. De Monegask heeft McLaren gewaarschuwd dat hij er alles aan gaat doen om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen.

De Monegask heeft McLaren gezworen het hen zo moeilijk mogelijk te maken. De Ferrari-coureur heeft nog geen overwinning dit seizoen en gaat er vol voor. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton start als vierde en daardoor heeft Leclerc een goede back-up.

McLaren-sandwich

Leclerc wist Oscar Piastri voor te blijven tijdens de kwalificatie van Oostenrijk, maar Lando Norris was maar liefst vijf tiende sneller dan de Ferrari-coureur. Hiermee heeft Lando Norris de pole position te pakken met de grootste marge dit seizoen. Leclerc, die met nieuwe updates rijdt, gelooft dat het racetempo van de Scuderia ijzersterk is.

Hij hoopt dat de Ferrari de McLarens kan gaan uitdagen. Buiten dat wil hij ook graag de constructeursplek terugpakken van Mercedes. Momenteel staat Ferrari derde en mist het zestien punten op Mercedes.

Updates

"De upgrades hebben ons zeker geholpen, maar hoeveel, dat is moeilijk te zeggen", vertelde Leclerc aan Sky Sports F1. "Maar als je ziet hoe krap de marges zijn, afgezien van Lando, heeft het ons zeker geholpen om de eerste rij te bemachtigen. We zullen trots zijn op het werk dat we gedaan hebben, maar we hebben het geweldig gedaan, we hebben goed gewerkt en ik kijk uit naar de race, want meestal is onze raceauto beter dan onze kwalificatieauto."

"Het gat is erg groot, maar met bandenmanagement zullen we een sterke auto hebben. Of die net zo sterk zal zijn als McLaren weet ik niet, maar ik zal er absoluut alles aan doen om het McLarens zo moeilijk mogelijk te maken." De coureur van Ferrari staat momenteel vijfde in de strijd om het wereldkampioenschap.