Tsunoda breekt na dramatische kwalificatie: “Ik ben het zat!”

Yuki Tsunoda kende een waardeloze kwalificatie in Oostenrijk. De Japanse Red Bull-coureur kwam niet verder dan de achttiende tijd, en dat was een flinke teleurstelling. Tsunoda baalt als een stekker, en stelt dat hij er helemaal klaar mee is.

Tsunoda was weer niet in staat om door te stoten naar het volgende gedeelte van de kwalificatie. De Red Bull-coureur had het extreem zwaar, en leek niet in zijn ritme te komen. Zijn teamgenoot Max Verstappen behaalde met speels gemak Q3, maar voor Tsunoda lijkt dat een brug te ver te zijn. Hij wist in de kwalificatie alleen Carlos Sainz en Nico Hülkenberg achter zich te laten.

Goed begin

Tsunoda had in de eerste run nog een goede tijd, maar daarna zakte hij helemaal in. Balend gaf hij tekst en uitleg bij Motorsport.com: "De eerste ronde voelde best goed, maar bij mijn tweede poging was de balans compleet anders. Dat overviel me een beetje en ik kon me niet goed aanpassen."

Q3 was het doel

Tsunoda rekende op een topresultaat: "Ik had wel verwacht Q3 te halen. De auto was sterk en de eerste ronde voelde ook meteen goed aan. Qua aanpak zit ik op de juiste weg en ik voel me zekerder in de auto. Maar als je al een auto hebt die een smal window heeft, wil je gewoon dat die zich zo consistent mogelijk gedraagt."

"Ik geloof dat Max tijdens Q2 iets vergelijkbaars opmerkte, maar hij kent de auto en weet hoe hij daarmee moet omgaan. Zodoende kan hij zich binnen een rondje aanpassen als de balans uit het niets verandert. Ik zit gewoon nog niet op dat niveau."

'Ik ben het zat'

Tsunoda is het echt beu dat zijn resultaten zo slecht zijn: "Ik ben het echt zat om telkens vanaf de achttiende of negentiende plek te moeten starten. Het is enorm frustrerend. De pace is goed. Maar in de long runs is het altijd anders met vuile lucht en verkeer. Ik ga in ieder geval mijn best doen om punten te scoren."