Lawson koestert geen wraakgevoelens tegen Verstappen na geweldige kwalificatie

Liam Lawson was één van de verrassingen van de kwalificatie op de Red Bull Ring. Hij noteerde een prachtige zesde tijd, en start nog voor Max Verstappen. Lawson is tevreden, en stelt dat dit niet voelt als sportieve wraak op Verstappen en Red Bull.

Lawson begon dit seizoen als de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Na twee races werd hij echter teruggezet naar Racing Bulls, en daar had Lawson het in de afgelopen maanden enorm lastig. In de laatste paar raceweekenden kwam hij steeds wat beter voor de dag, en in de kwalificatie op de Red Bull Ring beleefde hij zijn hoogtepunt tot nu toe met de zesde tijd.

Sportieve wraak

Hij was sneller dan Verstappen, die op zijn beurt een rampzalige sessie kende. Lawson kreeg van de internationale media de vraag of dit voelde als sportieve wraak: "Het is geen wraak, ik heb amper tegen hem geracet, maar dit is wel een goede positie."

"We hebben vandaag het maximale eruit gehaald, maar ik verwacht niet dat ik op zondag tegen hem en een aantal andere jongens zal vechten. Misschien kan ik wel vechten met een aantal jongens die achter ons starten, dat gaan we proberen."

Mooie woorden voor Racing Bulls

Het is voor Lawson vooral fijn dat hij goed voor de dag is gekomen: "Het voelt niet slecht, het is een cool gevoel. Ik ben vooral trots op het team voor het harde werk dat ze recent hebben geleverd, vooral aan mijn kant van de garage. Dit hebben ze gedaan om mij meer op mijn gemak te laten voelen in de auto, en ik denk dat je dat vandaag terugzag."

"Het zijn kleine dingen en het team levert geweldig werk door te blijven jagen. We kunnen het ons niet veroorloven om iets te laten liggen, want iedereen maakt stappen."