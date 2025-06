Mercedes moet dokken na pitstraat-overtreding Antonelli

Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk is Andrea Kimi Antonelli en zijn Mercedes F1 team op de vingers getikt door de wedstrijdleiding. De reden: een snelheidsovertreding. Het resulteerde in een geldboete van 100 euro voor de renstal uit Brackley. Volgens het officiële rapport van de stewards overschreed Antonelli in zijn Formule 1-bolide de toegestane snelheid van tachtig kilometer per uur in de pitlane met een minimale marge van 0,1 kilometer per uur. Hoewel de overtreding uiterst klein was, werd deze geregistreerd door de nauwkeurige meetapparatuur die tijdens elk F1-weekend wordt ingezet.

De wedstrijdleiding stelde vast dat hiermee Artikel 34.7 van het FIA Formula One Sporting Regulations is overtreden. Het Mercedes-team werd daarop beboet, conform de standaardprocedure bij dergelijke inbreuken. De beslissing benadrukt het strikte handhavingsbeleid van de FIA met betrekking tot veiligheid in de pitstraat, waar zelfs minimale overschrijdingen niet worden getolereerd. ''Car 12 exceeded the pit lane speed limit which is set at 80 km/h for this event by 0.1 km/h', aldus het officiële document van de FIA.