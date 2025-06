Ferrari-directeur zet controversiële overstap naar McLaren

Voormalig Ferrari-kopstuk Luca di Montezemolo heeft een opmerkelijke stap gezet. De 77-jarige Italiaan is sinds vandaag één van de directeuren van een holding van McLaren. Het is echter niet duidelijk of hij hierdoor betrokken raakt bij het Formule 1-team.

Di Montezemolo was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen Ferrari. De in Bologna geboren Di Montezemolo zette in 1974 zijn eerste stappen in de autosport en de Formule 1, en vertrok ruim tien jaar geleden bij de Italiaanse renstal. Hij liet zijn gezicht daarna amper zien in de Formule 1-wereld, maar verscheen begin dit jaar op de grid in Bahrein.

Ingewikkelde bedrijfsstructuur

Uit documenten van de Britse kamer van koophandel blijkt dat Di Montezemolo sinds vandaag een nieuwe baan heeft. Hij is benoemd tot één van de directeuren van McLaren Group Holdings Limited. Deze holdingmaatschappij is mede-eigenaar van de McLaren Group Ltd, wat op hun beurt weer een meerderheidsaandeel heeft in McLaren Racing Ltd. Dat is dan weer het bedrijf dat achter de raceteams, en dus het Formule 1-team, van McLaren zit.

Veel onduidelijkheid

Waarom Di Montezemolo deze stap heeft gezet, en wat hij nu precies gaat doen is onduidelijk. Het feit dat hij deze nieuwe functie op zich heeft genomen, lekte vanavond uit toen oplettende gebruikers van sociale media zijn naam zagen opduiken in de documenten in de Britse kamer van koophandel.

Naast zijn komst zijn er bij het bedrijf recent drie personen uit het Midden-Oosten vertrokken. Eén van de andere directeuren van het bedrijf is Paul Walsh, die ook de uitvoerend voorzitter is van de McLaren Group.

Terugkeer in de Formule 1?

Deze stap hoeft overigens niet te betekenen dat Di Montezemolo terugkeert in de Formule 1. Het kan zijn dat hij zich vanuit deze functie meer gaat inzetten voor de tak van McLaren die zich bezighoudt met straatauto's. Daarnaast kondigde McLaren recent ook een project voor het WEC aan, maar of hij zijn kennis hier gaat delen, blijft giswerk.