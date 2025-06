Hamilton moet vrezen voor een straf na opmerkelijke fout

Lewis Hamilton kende een tegenvallende vrijdag in Oostenrijk. In de tweede vrije training maakte hij ook een foutje, en dat komt het mogelijk duur te staan. Hamilton moet zich namelijk melden bij de stewards voor een opvallend moment.

Hamilton worstelde in de tweede vrije training met zijn Ferrari-bolide. Hij kwam snelheid te kort, en liet weten dat hij het gevoel had dat hij flink langzamer was geworden. Hij kende ook een momentje met Andrea Kimi Antonelli, en dat liep nog maar net goed af. Er was geen contact, maar toch willen de stewards beide coureurs spreken.

Bijna botsing

Hamilton was bezig met een langzaam rondje en reed in het midden van de baan. Antonelli was op zijn beurt bezig met een snelle ronde, en hij verwachtte dan ook dat Hamilton aan de kant zou gaan. De Brit deed dat echter niet, en hij leek zelfs de kant op te bewegen waar Antonelli reed.

Hamilton schrok

De Italiaanse Mercedes-coureur dook de asfaltstrook aan de linkerkant van de baan op, en liet aan zijn team weten dat hij niet heel erg blij was met deze actie van Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen schrok zich rot, en meldde zijn team dat hij Antonelli niet had gezien. Hij stak direct zijn hand op richting Antonelli, en het moment leek met een sisser af te lopen.

Stewards openen een onderzoek

De FIA liet tijdens de training weten dat het moment was genoteerd, en aan het einde van de sessie werd duidelijk dat de stewards een onderzoek gaan openen. Dat betekent dat Hamilton zich zal mogen verantwoorden bij de stewards. De Brit kan mogelijk een straf ontvangen, al zullen de stewards bepalen hoe zwaar deze kan zijn. In het ergste geval volgt er een gridstraf voor Hamilton.

De Britse Ferrari-coureur kende geen goede sessie en kwam niet verder dan de tiende tijd.