"McLaren gelooft nog niet in de zege in Oostenrijk"

Het team van McLaren geldt als de favoriet voor de zege in de Grand Prix van Oostenrijk. Teambaas Andrea Stella heeft veel zin in het weekend, maar hij rekent zich nog lang niet rijk. De Italiaan houdt namelijk rekening met de concurrentie.

McLaren stond twee weken in Canada voor het eerst dit seizoen niet op het podium. Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar zelfs in de race, waardoor Norris uitviel. De verwachting is echter niet dat McLaren nog verder gaat terugvallen. Veel mensen zien ze als de favoriet op de Red Bull Ring, waar ze de strijd aan zullen gaan met onder meer Red Bull Racing.

Belangrijke plek

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft er zin in, zo stelt hij in de preview: "Na wat waardevolle tijd op de fabriek, gaan we nu naar Oostenrijk voor een nieuwe double header. We beginnen het weekend met het verwelkomen van Alex Dunne, die de eerste vrije training zal rijden."

"Het circuit in Spielberg is een circuit dat ons al veel positieve resultaten heeft bezorgd in het verleden. Vooral het competitieve weekend dat we hadden in 2023, wat kan worden gezien als een omslagpunt in onze reis naar het worden van een titelwinnend team."

Niet te vroeg juichen

McLaren voert nog steeds beide wereldkampioenschappen aan, maar Stella durft nog niet te zeggen dat ze gaan winnen in Oostenrijk: "We zijn bijna halverwege het seizoen, en ondanks dat we beide kampioenschappen aanvoeren, nemen we niets als vanzelfsprekend aan."

"Het is daarom belangrijk dat we de Grand Prix van Oostenrijk dit jaar met volledige focus ingaan, met het besef dat de andere teams die vechten vooraan de grid ook competitief zijn."

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri hebben tot nu toe 374 punten bij elkaar gereden voor McLaren. Hierdoor hebben ze een flinke voorsprong, want nummer twee Mercedes staat 'slechts' op 199 punten.