Horner geeft niets om 'slechte' reputatie: "Winnen maakt je impopulair"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er geen problemen mee dat niet iedereen hem mag. De Brit richt zich op successen met Red Bull, al weet hij dat dit lastig zal zijn. Hij stelt dat successen niet goed zijn voor je populariteit.

Horner is al sinds 2005 aan de macht bij Red Bull Racing. Hij speelde een belangrijke rol bij de opbouw van het team, en maakte dus ook alle successen mee. Onder zijn leiding pakten Max Verstappen en Sebastian Vettel elk vier wereldtitels. Red Bull is in de afgelopen jaren teruggezakt, maar ze hebben grootste plannen voor de toekomst. Vanaf volgend jaar gaan ze immers met eigen motoren rijden.

Duidelijke werkwijze

In een interview met PlanetF1 laat Horner weet dat hij heel groot begrijpt dat niet iedereen hem leuk vindt: "Het is onvermijdelijk dat je niet iedereen tevreden kunt stellen. Sommige dingen worden uitgevochten in de media en zo. Maar ik ben altijd dezelfde persoon gebleven. Ik heb altijd gewerkt op de manier waarop ik werk. Ik verwacht honderd procent, en ik geef zelf ook honderd procent."

Verbale gevechten

Horner heeft een aantal zware jaren achter de rug. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd na een intern onderzoek vrijgesproken. Daarnaast openden zijn rivalen meerdere keren de aanval op hem, en vocht hij verbale gevechten uit met Toto Wolff en Zak Brown.

Niet populair

Horner zal dus honderd procent blijven geven, al weet hij dat niet iedereen fan is van zijn werkwijze: "Soms maakt dat je niet zo populair bij je rivalen. De beste manier om impopulair te worden in deze business is door te winnen, en dat hebben we in de afgelopen jaren behoorlijk vaak gedaan!"

Dit jaar wil dat nog niet echt lukken. Red Bull staat vierde in het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen derde staat in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft wel al twee Grands Prix op zijn naam geschreven.