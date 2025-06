Justitie eist 2 jaar cel tegen voormalig sponsor Verstapppen

Tegen een voormalige sponsor van Max Verstappen is 24 maanden cel geëist. Het gaat om voormalig Jumbo-CEO Frits van Eerd, die met zijn supermarktketen jarenlang een belangrijke sponsor was van Verstappen en meerdere andere coureurs.

Van Eerd raakte in de afgelopen jaren in opspraak. Hij werd opgepakt en is verdachte in een grote witwaszaak. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 24 maanden cel waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen hem geëist. Volgens het OM zou hij zijn tijd bij Jumbo hebben misbruikt om er zelf beter van te worden.

Daarnaast is Van Eerd volgens het OM ook schuldig aan witwassen. Er werd in zijn huis een bedrag van 448.000 euro aan cash aangetroffen, waarvan volgens het OM meer dan 427.000 is witgewassen. De zaak kwam een paar jaar geleden aan het rollen, en dat zorgde voor een flinke schok. Ook in de autosportwereld.

Dakar Rally & Le Mans

Van Eerd staat namelijk bekend als een grote liefhebber van autosport. Met zijn grote gele vrachtwagen nam hij meerdere keren deel aan de Dakar Rally, terwijl hij ook met een LMP2-bolide deelnam aan de 24 uur van Le Mans. Dit deed hij met zijn eigen Racing Team Nederland, en hij deelde zijn bolide met grote namen zoals Jan Lammers en Giedo van der Garde.

Belangrijke sponsor van Verstappen

Van Eerd is ook een grote liefhebber van de Formule 1, en met Jumbo was hij een grote sponsor van regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Red Bull-coureur verscheen op evenementen en reclames van Jumbo, en de logo's van de supermarktketen stonden op onder meer zijn helm.

Eind 2023 kwam er een einde aan de samenwerking tussen Verstappen en Jumbo. Van Eerd was toen al vertrokken bij het bedrijf, omdat hij al verdachte was in de zaak. Begin dit jaar nam hij nog deel aan de Dakar Rally in een klassieke Audi Quattro.