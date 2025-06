F1-icoon openhartig over strijd tegen kanker

De legendarische Formule 1-ontwerper Gordon Murray heeft een onthulling gedaan over zijn gezondheid. Murray legt uit dat hij is behandeld en geopereerd vanwege slokdarmkanker. Inmiddels gaat het alweer een stuk beter met Murray, die nog altijd bezig is met het ontwerpen van auto's.

Murray groeide vorige eeuw uit tot een legende in de Formule 1. Hij was als ontwerper verantwoordelijk voor racewinnende wagens van Brabham, en was ook de man achter de iconische McLaren MP4/4 uit 1988. Jarenlang later stond hij ook aan de wieg van de McLaren F1, waarmee het merk de 24 uur van Le Mans wist te winnen.

Hij houdt zich vandaag de dag bezig met het ontwerpen en produceren van auto's onder de vlag van Gordon Murray Automotive. Maar het ging in de afgelopen periode niet zo goed, zo onthulde de legendarische ontwerper in een interview.

Slokdarmkanker

In gesprek met Telegraph Sport laat Murray weten dat hij tijdens een routinecontrole te horen kreeg dat hij slokdarmkanker had: "Ik ga al vijftien jaar jaarlijks naar de dokter voor een endoscopie en een biopsie. We hebben het tijdens één van die onderzoeken ontdekt."

"Het probleem met slokdarmkanker is dat er weinig symptomen zijn totdat het te laat is, wat verklaart waarom het overlevingspercentage zo laag ligt."

Operatie was een succes

Murray moest voor zijn behandeling kiezen tussen direct opereren, of eerst een chemotherapie gevolgd door een robotgestuurde operatie. Dit was geen makkelijke keuze, waarna de ontwerper voor de laatste optie koos: "De oncoloog heeft bijna een uur besteed aan het doorspreken van de mogelijke bijwerkingen met mij en mijn vrouw voordat de chemo begon. En verdraaid, ik kreeg alles."

Murray legde uit dat de operatie een gelukkig succes was. Hij lag zes dagen op de Intensive Care, waarna hij weer verder kon. Naar eigen zeggen houdt Murray zich nu weer elf uur per dag bezig met zijn projecten.